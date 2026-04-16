한국폴리텍Ⅳ 대전캠, 지역 경제단체협의회 단체장 간담회

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 지난 15일 대전세종충남 경제단체협의회 단체장들이 학장 및 보직자 간담회를 진행하고 최근 신설된 첨단산업 학과 실습시설을 참관했다고 16일 밝혔다.

이날 대전캠퍼스에서 열린 대학 학장 및 처·단장들과 경제단체협의회 단체장들과의 간담회에서는 지역인재 배출을 통한 지역정주형 취업연계에 관한 협력 방법과 하반기에 계획돼 있는 취업박람회 관련 협력사항을 논의했다.

대전세종충남 경제단체협의회 단체장들이 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스를 방문했다. [사진=한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스] 2026.04.16 gyun507@newspim.com

또 폴리텍대학 내 다양한 학과를 소개하고 산학협력단에서 진행되는 교육 프로그램에 대한 안내도 진행됐다.

대전상공회의소 정태희 회장은 "지역에서 교육받은 인재가 지역 기업에 입사할 수 있는 환경 조성이 매우 중요하다"며 "폴리텍대학에서 지역정주 인재양성에 기여하는 만큼 앞으로도 지역 기업이 요구하는 인재를 양성해주기를 바란다"고 전했다.

한국폴리텍Ⅳ대학 양형규 학장은 "한국폴리텍대학은 고용노동부 산하 공공교육기관으로 학위과정 교육과 직업 교육을 병행하는 특수대학으로, 지역인재 양성에 힘쓰고 있다"며 "산업체 재직자 재교육 등 정부 직업관련 정책을 수행하는 기관으로, 앞으로도 중장년과 여성 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 교육을 지속 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 대학을 만들어가겠다"고 강조했다.

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