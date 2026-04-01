폴리텍Ⅳ대, 재학생 43명 '대전시 대학생홍보단' 위촉

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스는 지난 30일 메타버스콘텐츠과 재학생 43명이 '대전광역시 대학생홍보단'으로 위촉됐다고 1일 밝혔다.
이번에 위촉된 대학생홍보단은 영상콘텐츠제작 전공을 기반으로 지역 내 주요 명소와 행사 등을 360VR 영상콘텐츠로 제작해 2학기 중 시에 기부하는 활동을 수행할 예정이다.
폴리텍 대전 대학생홍보단 활동은 지난 2000년부터 이어져 오고 있으며, 매년 6편 상당 360도 실감형 영상콘텐츠를 제작해 현재까지 약 30여 편을 대전시에 기부해왔다.
양형규 학장은 "우리 대학은 실무 중심으로 구축된 실습 시설과 장비를 기반으로 한 현장 중심 교육을 통해 학생들의 전공 역량을 꾸준히 향상시켜 왔다"며 "이러한 역량을 바탕으로 학생들이 지역사회에 기여할 수 있는 뜻깊은 기회를 갖게 되어 의미가 크다"고 말했다.
그러면서 "앞으로도 실무 중심 교육을 통해 지역과 상생하는 인재를 양성하고, 대전의 매력을 널리 알리는 데 지속적으로 힘쓰겠다"고 덧붙였다.
한편 한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스 메타버스콘텐츠과는 지난 2023년 신설된 학과로 모션캡처 시스템과 360 휴먼스캐너 등 첨단 실습 장비를 갖추고 있다.
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