폴리텍Ⅳ대학 대전캠, 2026학년도 입학식..."기술인재 양성"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 27일 본교 강당에서 '2026학년도 입학식 및 오리엔테이션'을 개최했다.

입학식은 개식사, 국민의례, 학장 식사, 교직원 소개, 신입생 선서 순으로 진행됐고 이후 오리엔테이션이 이어졌다.

양형규 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스 학장이 27일 본교 강당에서 열린 '2026학년도 입학식 및 오리엔테이션'에서 인사말을 하고 있다. [사진=한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스] 2026.02.27 gyun507@newspim.com

오리엔테이션에서는 학사 및 장학제도 안내, 학생증 발급 안내, 연구실 안전교육, 4대 폭력 예방교육 및 장애인식 교육 등이 실시됐다. 또 총학생회 주관 오리엔테이션과 학과별 안내도 이뤄졌따.

양형규 학장은 "우리 대학은 산업현장이 요구하는 실무 역량과 문제 해결 능력을 갖춘 기술인재 양성을 위해 최선을 다하고 있다"며 "특히 신기술 기반 교육과 현장 중심 훈련을 통해 빠르게 변화하는 산업환경에 대응할 수 있는 역량을 키우고, 기업 맞춤형 취업 지원을 통해 학생들이 졸업 후 안정적으로 사회에 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 일부 학과를 대상으로 2026학년도 신입생 추가모집을 진행 중이다. 신기술을 선도하는 9개 학과(메타버스콘텐츠과, 반도체융합기계과, 반도체장비제어과, 산업설비과, 스마트소프트웨어과, 영상크리에이터과, 인공지능과, 전기전자제어과, 클라우드보안과)를 운영하고 있다.

또 전문대졸 이상 취업연계 과정인 하이테크과정도 '26학년도 신입생을 추가 모집하고 있다.

