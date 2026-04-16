민형배 "전남·광주, 첨단 국방산업 도시로 도약"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 16일 방산업체 간담회에서 완결형 첨단 국방산업 도시 전략을 제시했다.
- 군용차·우주·드론·제조를 연결해 연구부터 정비까지 지역 내에서 완성하는 산업 구조를 구축하겠다고 밝혔다.
- AI 역량을 더해 자율주행 군용차와 무인 드론 등 미래 국방 기술을 개발·실증하겠다고 약속했다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 '완결형 첨단 국방산업 도시'로 도약시키기 위한 전략을 제시했다.
민 후보는 16일 기아 오토랜드 광주에서 열린 방산업체 간담회에서 "전남·광주는 방산을 유치해야 하는 도시가 아니라 이미 군용차를 만들고 드론을 개발하고 있는 도시"라고 강조했다.
이어 "광주에서는 군용차가 생산되고 전남 고흥에서는 우주발사체를 시험하고 있으며 동부권에는 철강과 화학, 정밀가공 등 강력한 제조 기반이 있다"고 설명했다.
그러면서 "군용차, 우주, 드론, 제조를 하나로 연결해 연구–시험–생산–정비까지 지역 안에서 끝나는 산업 구조를 만들겠다"고 밝혔다.
민 의원은 또 "광주의 AI 역량을 더해 자율주행 군용차, 무인 드론, 전장 데이터 분석 등 미래 국방 기술을 전남·광주에서 개발하고 실증하겠다"고 말했다.
아울러 전남의 에너지 기반과 국방산업의 연계를 통한 산업 확장 구상도 제시했다.
끝으로 "전남·광주는 지금 '묘목'이지만 방향은 분명하다"며 "군용차–반도체–우주–드론–정비로 이어지는 완결형 산업 구조를 통해 시민들이 체감할 수 있는 일자리와 소득의 변화를 반드시 만들어내겠다"고 약속했다.
bless4ya@newspim.com