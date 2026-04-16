민형배 "전남·광주, 첨단 국방산업 도시로 도약"

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기아 오토랜드 광주서 '방산업체 간담회' 열려

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 '완결형 첨단 국방산업 도시'로 도약시키기 위한 전략을 제시했다.

민 후보는 16일 기아 오토랜드 광주에서 열린 방산업체 간담회에서 "전남·광주는 방산을 유치해야 하는 도시가 아니라 이미 군용차를 만들고 드론을 개발하고 있는 도시"라고 강조했다.

방산업체 간담회. [사진=민형배 후보 측] 2026.04.16 bless4ya@newspim.com

이어 "광주에서는 군용차가 생산되고 전남 고흥에서는 우주발사체를 시험하고 있으며 동부권에는 철강과 화학, 정밀가공 등 강력한 제조 기반이 있다"고 설명했다.

그러면서 "군용차, 우주, 드론, 제조를 하나로 연결해 연구–시험–생산–정비까지 지역 안에서 끝나는 산업 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

민 의원은 또 "광주의 AI 역량을 더해 자율주행 군용차, 무인 드론, 전장 데이터 분석 등 미래 국방 기술을 전남·광주에서 개발하고 실증하겠다"고 말했다.

아울러 전남의 에너지 기반과 국방산업의 연계를 통한 산업 확장 구상도 제시했다.

끝으로 "전남·광주는 지금 '묘목'이지만 방향은 분명하다"며 "군용차–반도체–우주–드론–정비로 이어지는 완결형 산업 구조를 통해 시민들이 체감할 수 있는 일자리와 소득의 변화를 반드시 만들어내겠다"고 약속했다.

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