하이트진로, 스타벅스와 손잡았다…'광화문 믹사토' 선봬

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굿즈 증정 이벤트도 이달 18일부터 1개월 간 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 하이트진로가 스타벅스와 손잡고 프리미엄 소주 '일품진로' 마케팅을 강화한다.

하이트진로는 스타벅스 리저브 광화문점의 시그니처 음료 '광화문 믹사토' 홍보를 본격화한다고 16일 밝혔다. 스타벅스가 국내 주류 브랜드와 협업한 것은 이번이 처음이다.

하이트진로 일품진로(사진 왼쪽)와 광화문 믹사토 모습. [사진=하이트진로 제공]

이 메뉴는 일품진로를 기반으로 히비스커스 티와 블루 라임을 조합해 태극 문양을 연상시키는 비주얼을 구현한 칵테일로, 알코올 도수는 8.2도다. 해당 음료는 리저브 광화문점 내 칵테일 바 '바 믹사토'에서만 제공된다.

양사는 이번 협업을 계기로 전용 하이볼잔과 자개 코스터 등 한정 굿즈도 선보인다. 하이볼잔에는 일품진로 병의 세로 줄무늬 디자인을 반영했고, 코스터는 전통 자개 공예를 현대적으로 재해석했다.

굿즈 증정 이벤트는 오는 18일부터 다음 달 17일까지 진행된다. 양사는 이번 협업을 통해 프리미엄 소주와 카페 문화의 결합을 시도하며 소비자 경험 확대에 나선다는 계획이다.

nrd@newspim.com