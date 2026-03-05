하이트진로 '일품진로', 미쉐린 가이드와 3년째 동행…K-미식 페어링 강화

세계 최초 증류주 파트너십 유지…미쉐린 셰프 협업·시음 행사 진행

100년 증류 전통 앞세워 브랜드 가치 강화…파인 다이닝 접점 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = '일품진로'가 세계적인 미식 평가서 '미쉐린 가이드'와 협업을 이어가며 한국 미식 문화 확산에 나선다.

하이트진로는 일품진로가 '미쉐린 가이드 서울&부산(MICHELIN Guide Seoul & Busan)'의 공식 파트너로 3년 연속 선정됐다고 5일 밝혔다.

일품진로 X 미쉐린 가이드 협업 이미지. [사진=하이트진로 제공]

일품진로는 2024년 증류주 브랜드 가운데 세계 최초로 미쉐린 가이드와 파트너십을 체결한 이후 협업을 이어오고 있다. 하이트진로는 올해도 미쉐린 가이드 서울&부산 발간 행사와 시상식 참여를 시작으로 다양한 협업 활동을 진행하며 국내 미식 문화와의 접점을 확대할 계획이다.

하이트진로는 2026 미쉐린 가이드 시상식에서 셰프와 초청객을 대상으로 일품진로 시음 부스를 운영하고, 미쉐린 셰프 협업 콘텐츠와 레스토랑 페어링 프로그램을 선보일 예정이다. 이를 통해 일품진로의 브랜드 가치와 함께 한국 증류주의 매력을 알리고 파인 다이닝 시장에서의 입지를 강화한다는 전략이다.

그동안 하이트진로는 미쉐린 가이드와의 공식 파트너십을 기반으로 국내 미쉐린 스타 레스토랑과 다양한 협업을 진행해 왔다. 여러 미쉐린 스타 셰프와 함께 일품진로의 역사와 정통성을 소개하는 콘텐츠를 제작하고, 빕구르망 선정 레스토랑과 협업해 한식과의 페어링 경험을 제안하는 등 소비자 접점을 확대했다.

미쉐린 가이드 아시아태평양 및 중동지역 부사장 타나냐 니마다붓 부사장은 "미쉐린 가이드는 대한민국 요리의 우수성을, 일품진로는 100년 증류 전통을 이어온 대한민국 소주의 정통성을 보여주는 브랜드"라며 "전통과 진정성이라는 공통의 가치를 바탕으로 한국 미식 문화의 품격을 함께 끌어올리는 파트너로 의미 있는 시너지를 만들어가고 있다"고 말했다.

하이트진로 관계자는 "100년 이상의 역사와 헤리티지를 담은 일품진로가 미쉐린 가이드의 3년 연속 증류주 공식 파트너로 함께하게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 한국 증류주와 미식 문화 확산을 위한 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com