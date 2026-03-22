스타벅스, 20대 전용 '디어 트웬티' 도입…맞춤형 멤버십 확대

음료 최대 40% 할인·월 1.5만원 혜택…20대 고객 락인 전략 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 20대 고객을 겨냥한 전용 서비스 '디어 트웬티(Dear 20)'를 선보이며 타깃 맞춤형 멤버십 전략을 강화한다. 젊은 고객층을 중심으로 브랜드 충성도를 높이고 장기 고객으로 유입시키겠다는 구상이다.

22일 스타벅스는 오는 26일부터 20대 전용 혜택 서비스 '디어 트웬티'를 시범 운영한다고 밝혔다. 해당 서비스는 사회에 첫발을 내딛는 20대 고객을 응원하기 위해 기획된 것으로, 학업·취업 등 변화하는 라이프스타일에 맞춘 실질적인 혜택 제공에 초점을 맞췄다.

스타벅스가 20대 고객을 위한 전용 서비스인 디어 트웬티(Dear20)를 시작한다. [사진=스타벅스 제공]

가입 고객에게는 ▲최초 등록 시 제조 음료 40% 할인 ▲매주 월요일 제조 음료 20% 할인 ▲매월 1일 푸드 20% 할인 쿠폰 등이 제공된다. 이를 통해 월 최대 1만5000원 상당의 혜택을 받을 수 있으며, 만 19세부터 29세까지 스타벅스 앱 인증을 통해 가입 가능하다.

이번 서비스는 20대 고객 증가 추세를 반영한 전략으로 풀이된다. 최근 1년간 스타벅스 신규 리워드 회원 중 20대 비중이 가장 크게 증가했으며, 대학생 전용 멤버십 '캠퍼스 버디' 역시 누적 가입자 수 63만 명을 넘어서며 높은 호응을 얻고 있다.

스타벅스는 내부 데이터 분석을 통해 20대 고객이 디카페인 커피, 티 라떼 등 세분화된 음료 취향을 보이고, 대학가·오피스·쇼핑몰 등 다양한 공간을 이동하며 매장을 이용하는 특성을 반영해 서비스를 설계했다. 이를 통해 기존 음료 소비뿐 아니라 새로운 메뉴 경험까지 확장시키겠다는 전략이다.

스타벅스 관계자는 "디어 트웬티를 통해 20대 고객이 일상에서 스타벅스를 더욱 가깝게 경험할 수 있을 것"이라며 "향후 맞춤형 메뉴와 굿즈, 마케팅을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다. 한편 스타벅스는 '버디패스', '캠퍼스 버디' 등 고객 라이프스타일에 따른 다양한 멤버십 서비스를 운영하며 선택 폭을 넓혀가고 있다.

mkyo@newspim.com