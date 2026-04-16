전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[격투기] UFC 330, 오는 8월 15일 엑스피니티 모바일 아레나서 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • UFC는 8월 15일 필라델피아 엑스피니티 아레나에서 UFC 330을 개최한다.
  • 데이나 화이트 회장과 조시 샤피로 주지사가 15년 만 복귀 소식을 전했다.
  • 미국 건국 250주년 행사에 추가되며 티켓 정보가 곧 공개된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=UFC 옥타곤이 필라델피아에 돌아온다.

UFC는 오는 8월 15일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 엑스피니티(Xfinity) 모바일 아레나에서 UFC 330을 개최한다. 데이나 화이트 UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)와 조시 샤피로 펜실베이니아주 주지사는 펜실베이니아 출신 팻 맥아피의 방송에 출연해 이 소식을 전했다. UFC 330의 티켓 정보는 향후 몇 주 내에 공개될 예정이다.

UFC가 타이틀전을 앞세워 15년 만에 엑스피니티 모바일 아레나로 돌아온다. UFC가 이 경기장에서 마지막으로 넘버드 대회를 개최한 것은 2011년 8월 6일, 당시 웰스 파고 센터로 불리던 엑스피니티 아레나에서 라샤드 에반스와 티토 오티즈의 대결이 메인 이벤트로 치러진 UFC 133이었다. 필라델피아에서 마지막으로 UFC 파이트 나이트 대회가 열린 것은 2019년 3월 30일로, 당시 저스틴 게이치가 에드손 바르보자를 KO시켜 '파이트 오브 더 나이트'를 수상했다.

UFC 330은 피츠버그에서 열리는 NFL 드래프트, 뉴타운 스퀘어의 PGA 챔피언십, 필라델피아의 FIFA 월드컵 등 펜실베이니아주가 올해 개최할 주요 행사 목록에 추가된다.

데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO는 "필라델피아는 미국 건국 250주년 기념 행사의 일환으로 올해 가장 큰 규모의 스포츠 이벤트들을 개최하고 있다"며, "UFC가 이 도시에서 넘버드 대회를 개최한 지 15년이 지났으니, 지금이 다시 돌아오기에 완벽한 시기다. 필라델피아는 언제나 훌륭한 격투기 도시였으며, 다시 돌아갈 날이 기다려진다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO [사진=UFC] 2026.04.16 iaspire@newspim.com

조시 샤피로 주지사는 "펜실베이니아주는 필라델피아에서 UFC 330을 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "15년 만에 UFC 타이틀전이 필라델피아에 다시 돌아오는 것"이라고 말했다. 이어 "올해는 펜실베이니아주에 매우 중요한 해"라며 '아메리카 250(미국 건국 250주년)'을 기념하고, 모든 것이 시작된 이곳에서 세계 최대 규모의 스포츠 행사들을 개최함에 따라 전 세계의 이목이 우리 주에 쏠려 있다."고 언급했다. 그는 마지막으로 "UFC와 '마치 매드니스(March Madness)'부터 FIFA 월드컵, NFL 드래프트에 이르기까지, 우리 기업과 지역사회, 팬들에게 놀라운 기회를 안겨줄 세계적 수준의 스포츠 행사를 개최하게 되어 기쁘다"며 "펜실베이니아주는 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이며, UFC가 펜실베이니아로 돌아오기를 고대하고 있다"고 강조했다.

대니얼 J. 힐퍼티 컴캐스트 스펙터코어의 회장 겸 CEO는 "전 세계의 시선이 필라델피아에 쏠릴 올해, UFC를 엑스피니티 모바일 아레나로 다시 맞이하게 되어 자랑스럽다"고 말문을 열었다. 이어 "이 도시는 언더독 정신, 투혼, 그리고 챔피언의 혈통으로 정의되는 곳"이라며 "2026년 UFC 330을 개최하기에 이보다 더 적합한 무대는 없을 것이며, 이 역사적인 행사를 필라델피아로 가져오는 데 일조하게 되어 영광"이라고 말했다.

UFC의 필라델피아 복귀는 UFC 주요 대회를 개최하고자 하는 전 세계 지역 사회의 정부 및 민간 파트너들과 TKO 간의 협력 관계가 확대되는 흐름의 일환이다. 이러한 파트너십을 통해 UFC는 더 많은 시장에서 더 많은 팬들에게 다가가며, 기억에 남는 경험을 선사하는 동시에 개최 지역 사회에 의미 있는 경제적, 문화적 파급 효과를 창출하고 있다.

대회 티켓을 처음으로 확보할 수 있는 방법을 알아보려는 팬들은 UFC.com/Philly에서 등록할 수 있다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동