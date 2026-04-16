[격투기] UFC 330, 오는 8월 15일 엑스피니티 모바일 아레나서 개최

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=UFC 옥타곤이 필라델피아에 돌아온다.

UFC는 오는 8월 15일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 엑스피니티(Xfinity) 모바일 아레나에서 UFC 330을 개최한다. 데이나 화이트 UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)와 조시 샤피로 펜실베이니아주 주지사는 펜실베이니아 출신 팻 맥아피의 방송에 출연해 이 소식을 전했다. UFC 330의 티켓 정보는 향후 몇 주 내에 공개될 예정이다.



UFC가 타이틀전을 앞세워 15년 만에 엑스피니티 모바일 아레나로 돌아온다. UFC가 이 경기장에서 마지막으로 넘버드 대회를 개최한 것은 2011년 8월 6일, 당시 웰스 파고 센터로 불리던 엑스피니티 아레나에서 라샤드 에반스와 티토 오티즈의 대결이 메인 이벤트로 치러진 UFC 133이었다. 필라델피아에서 마지막으로 UFC 파이트 나이트 대회가 열린 것은 2019년 3월 30일로, 당시 저스틴 게이치가 에드손 바르보자를 KO시켜 '파이트 오브 더 나이트'를 수상했다.



UFC 330은 피츠버그에서 열리는 NFL 드래프트, 뉴타운 스퀘어의 PGA 챔피언십, 필라델피아의 FIFA 월드컵 등 펜실베이니아주가 올해 개최할 주요 행사 목록에 추가된다.



데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO는 "필라델피아는 미국 건국 250주년 기념 행사의 일환으로 올해 가장 큰 규모의 스포츠 이벤트들을 개최하고 있다"며, "UFC가 이 도시에서 넘버드 대회를 개최한 지 15년이 지났으니, 지금이 다시 돌아오기에 완벽한 시기다. 필라델피아는 언제나 훌륭한 격투기 도시였으며, 다시 돌아갈 날이 기다려진다"고 말했다.



[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO [사진=UFC] 2026.04.16 iaspire@newspim.com

조시 샤피로 주지사는 "펜실베이니아주는 필라델피아에서 UFC 330을 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "15년 만에 UFC 타이틀전이 필라델피아에 다시 돌아오는 것"이라고 말했다. 이어 "올해는 펜실베이니아주에 매우 중요한 해"라며 '아메리카 250(미국 건국 250주년)'을 기념하고, 모든 것이 시작된 이곳에서 세계 최대 규모의 스포츠 행사들을 개최함에 따라 전 세계의 이목이 우리 주에 쏠려 있다."고 언급했다. 그는 마지막으로 "UFC와 '마치 매드니스(March Madness)'부터 FIFA 월드컵, NFL 드래프트에 이르기까지, 우리 기업과 지역사회, 팬들에게 놀라운 기회를 안겨줄 세계적 수준의 스포츠 행사를 개최하게 되어 기쁘다"며 "펜실베이니아주는 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이며, UFC가 펜실베이니아로 돌아오기를 고대하고 있다"고 강조했다.



대니얼 J. 힐퍼티 컴캐스트 스펙터코어의 회장 겸 CEO는 "전 세계의 시선이 필라델피아에 쏠릴 올해, UFC를 엑스피니티 모바일 아레나로 다시 맞이하게 되어 자랑스럽다"고 말문을 열었다. 이어 "이 도시는 언더독 정신, 투혼, 그리고 챔피언의 혈통으로 정의되는 곳"이라며 "2026년 UFC 330을 개최하기에 이보다 더 적합한 무대는 없을 것이며, 이 역사적인 행사를 필라델피아로 가져오는 데 일조하게 되어 영광"이라고 말했다.



UFC의 필라델피아 복귀는 UFC 주요 대회를 개최하고자 하는 전 세계 지역 사회의 정부 및 민간 파트너들과 TKO 간의 협력 관계가 확대되는 흐름의 일환이다. 이러한 파트너십을 통해 UFC는 더 많은 시장에서 더 많은 팬들에게 다가가며, 기억에 남는 경험을 선사하는 동시에 개최 지역 사회에 의미 있는 경제적, 문화적 파급 효과를 창출하고 있다.



대회 티켓을 처음으로 확보할 수 있는 방법을 알아보려는 팬들은 UFC.com/Philly에서 등록할 수 있다.

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