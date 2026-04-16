경기문화재단 뮤지엄 문화상품 '한 눈에'…경기도청 지하1층

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18일 개관 복합문화공간 '경기,장'...전시 관람·문화상품 구매·체험 프로그램 참여 한 공간에서 즐길 수 있어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도의 다양한 문화와 관광 콘텐츠를 한 곳에서 즐길 수 있는 복합문화공간이 문을 연다.

'경기,장' 전시 전경. [사진=경기문화재단]

경기문화재단은 경기관광공사, 한국도자재단, 경기콘텐츠진흥원, 경기아트센터, (사)DMZ국제다큐영화제 등 6개 공공기관과 함께 '컬처 라운지 경기,장(場)'(이하 '경기,장')을 오는 18일 개관한다고 16일 밝혔다.

'경기,장'은 수원 광교 경기도청사 지하 1층에 위치하며 전시 관람, 문화상품 구매, 체험 프로그램 참여를 한 공간에서 모두 즐길 수 있다.

경기문화재단에서는 해당 공간 내 '아트앤굿즈' 테마를 맡아, 미술작품 전시와 함께 재단 소속 뮤지엄의 문화상품 팝업스토어를 운영한다.

또 재단이 운영하는 8개 박물관·미술관을 주제로 한 관객 참여 프로그램도 함께 진행해, 도내 문화 콘텐츠를 한 자리에서 경험할 수 있도록 했다.

개관 첫 전시로는 오는 24일 경기창작캠퍼스에서 개막 예정인 '경기 섬 아트 페스타'의 프리뷰 전시가 진행된다.

이번 팝업전시는 전체 191점의 출품작 가운데 일부를 소개하는 자리로, 총 23인의 작가가 참여해 25점의 작품을 선보인다.

전시는 경기창작캠퍼스 공공갤러리 등록 갤러리스트들의 공동 기획으로 구성됐으며, 경기도의 유망한 신진작가부터 대중에게 잘 알려진 중견작가까지 다양한 작품을 만나볼 수 있다.

또한 전시 작품을 바탕으로 관람객이 직접 색칠해볼 수 있는 체험형 '컬러링 프로그램'도 함께 운영돼 작품을 보다 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 했다.

'경기,장'에서는 경기도박물관, 경기도미술관, 백남준아트센터, 실학박물관, 전곡선사박물관, 경기도어린이박물관, 경기북부어린이박물관, 남한산성역사문화관 등 재단 소속 8개 박물관·미술관의 문화상품을 한 곳에서 만나볼 수 있다.

경기도박물관 유물을 활용한 머그컵, 백남준아트센터의 에코백 등 약 50종의 인기 상품이 판매되며, 기존 온라인 스토어 '지뮤지엄숍'에서만 구매할 수 있었던 일부 상품도 함께 선보일 예정이다.

경기문화재단 관계자는 "관객 참여 프로그램도 4월부터 11월까지 재단 소속 박물관·미술관을 주제로 매달 새롭게 운영된다"며 "이를 통해 도민과의 지속적인 문화적 소통을 이어갈 예정이다. 참여를 원하는 경우 사전 예약을 통해 신청할 수 있으며, 네이버 예약 '경기도 컬처 라운지 경기,장'에서 접수 가능하다"고 전했다.

한편 '경기,장'은 매주 월요일 휴관 예정이다.

ssamdory75@newspim.com