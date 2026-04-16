클유아, '지구 종말' 서사로 돌아온다…'오버익스포즈드' 기대감 ↑

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈 (CLOSE YOUR EYES)가 디스토피아적 세계관을 앞세운 신보로 컴백한다.

소속사 언코어는 지난 15일 공식 SNS를 통해 클로즈 유어 아이즈의 디지털 싱글 '오버익스포즈드(OVEREXPOSED)' 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 클로즈 유어 아이즈 콘셉트 포토. [사진=언코어] 2026.04.16 moonddo00@newspim.com

앞서 클로즈 유어 아이즈는 오프라인 포스터 프로모션을 통해 '지구 종말'이라는 키워드를 공개한 바 있다. 이번 두 번째 콘셉트 포토에서는 무너진 다리와 폐허로 보이는 황폐한 공간을 배경으로 강렬한 아우라를 발산해 글로벌 팬심을 제대로 사로잡았다.

이미지 속 멤버들은 자유로운 포즈를 취하며 거칠고 날카로운 분위기를 자아냈다. 풀어 헤친 넥타이와 잘린 듯한 재킷 소매가 돋보이는 자유분방한 스타일링과 감각적인 눈빛 연기를 통해 혼란 속에 놓인 소년들의 모습을 더욱 입체적으로 그려냈다.

지난해 세 장의 미니 앨범으로 탄탄한 성장세를 입증한 클로즈 유어 아이즈는 약 5개월 만의 신보이자 올해 포문을 여는 첫 앨범 '오버익스포즈드'로 봄 가요계 접수에 나선다.

타이틀곡 제목은 '포즈(POSE)'로, 오는 20일에는 뮤직비디오 티저가 공개돼 컴백 열기를 더 뜨겁게 달굴 예정이다. 기존의 틀에서 탈피를 시도하는 소년들의 성장 서사를 암시한 만큼, 앨범과 동시 공개될 뮤직비디오 본편에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.

클로즈 유어 아이즈의 디지털 싱글 '오버익스포즈드'는 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com