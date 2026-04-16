해남군, 산이변전소 신축 허가…국가 AI컴퓨팅센터 전력 공급 청신호

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2028년 4월 준공 목표, 재생에너지 연계·미래 첨단산업 견인 기대





[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 한국전력공사가 신청한 산이변전소 신축 인허가를 최종 승인하며 국가 AI컴퓨팅센터 전력 공급에 청신호가 켜졌다.

해남군은 산이면 상공리 일원에 건립되는 산이변전소 신축 허가 절차가 완료됐다고 16일 밝혔다.

솔라시도 기업도시 조감도. [사진=해남군] 2026.04.16 ej7648@newspim.com

해당 시설은 대지면적 3832㎡, 연면적 2900.17㎡ 규모로 지하 1층, 지상 4층 1개 동으로 조성된다. 154kV급 변전소로, 내부에는 케이블처리실과 변압기실(M.Tr실), 감시실, 계전기실(IED실), 정보통신실(ICT실) 등 첨단 전력공급 설비가 설치된다.

이번 인허가는 지난 1월 접수 이후 경관심의 등 14건의 내부·외부 협의를 거쳐 검토됐다. 토지사용 승낙서 보완 등의 절차로 일정이 다소 지연됐으나 최종 승인이 이뤄지면서 오는 7월 착공, 2028년 4월 준공을 목표로 한다.

군은 이번 허가로 국가 AI컴퓨팅센터 구축 일정에 맞춰 안정적인 전력공급 체계를 확보하게 됐다고 밝혔다. 산이변전소는 솔라시도 기업도시에 들어설 AI데이터센터 등 대규모 전력 수요처에 안정적으로 에너지를 공급하는 핵심 시설로, 지역 재생에너지 연계 및 첨단산업 육성 기반을 마련할 전망이다.

특히 데이터센터 등 고전력 산업 특성상 변전소 건립은 'RE100(재생에너지 100% 사용)' 실현의 필수 단계로 평가된다.

해남군은 변전소를 거점으로 지역 내 태양광 등 재생에너지를 활용, AI데이터센터와 RE100산단에 안정적 전력을 공급해 '친환경 에너지 허브'로 도약한다는 구상이다.

군 관계자는 "산이변전소는 국가적 과제인 AI 인프라 구축의 선결 조건"이라며 "이번 허가를 계기로 솔라시도 내 첨단기업 유치와 재생에너지 생태계 조성에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

ej7648@newspim.com