강릉시, 상수도 미보급지 지하수 검사 수수료 50% 지원

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기후에너지환경부 물 공급 취약지역 음용 지하수 1회 무료 수질검사

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 16일 지하수 수질검사 수수료 지원 사업을 추진한다고 밝혔다. 이는 상수도가 보급되지 않은 지역에서 지하수를 음용수로 사용하는 시민들의 경제적 부담을 경감하고 보건 위생의 질을 높이기 위한 조치다.

수질검사.[뉴스핌 DB] 2025.05.16 ej7648@newspim.com

이번 사업은 상수도 미보급지역 내 음용 지하수 시설 20개소를 대상으로 하며, 수질검사 수수료는 26만7700원이다. 선정된 지원 대상자는 수수료의 50%인 13만3850원을 지원받을 수 있다.

신청은 17일부터 시작되며 예산 소진 시 마감된다. 지원을 희망하는 시민은 강릉시청 16층 환경과를 방문해 신청해야 하면 된다.

또한, 기후에너지환경부는 물 공급 취약지역의 음용 지하수를 대상으로 1회 무료 수질검사를 실시하고 있다. 참여를 원하는 시민은 국립환경과학원 안심지하수 콜센터로 신청하면 된다.

황남규 환경과장은 "지하수는 정기적인 수질 관리가 필수적이므로, 이번 지원 사업에 상수도 미보급 지역 주민들의 적극적인 관심을 기대한다"고 전하며 "앞으로도 시민들이 안심하고 마실 수 있는 물 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com