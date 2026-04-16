안산시 '안산국제거리극축제' 개막 앞두고 팝업 공연 개최

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이민근 시장 "시민들이 거리예술을 일상에서 접하고, 축제를 미리 체감하는 시간"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시와 안산문화재단은 '제22회 안산국제거리극축제' 개막을 앞두고 오는 18일과 19일 이틀간 한대앞역 로데오거리 광장과 선부광장에서 팝업(POP-UP) 공연을 개최한다고 16일 밝혔다.

18일 한대앞역 로데오거리 광장에서 열릴 예정인' 안산국제거리극축제 팝업 공연' 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 공연은 본행사에 앞서 시민들이 일상 가까운 공간에서 거리예술을 접할 수 있도록 마련된 사전 프로그램이다. 공연장을 찾기 어려운 시민과 상인을 고려해 지역 대표 상권을 중심으로 찾아가는 방식으로 운영된다.

오는 18일에는 한대앞역 로데오거리 광장 상설무대에서 오후 4시부터 5시까지 공연이 진행된다. 색소가이즈의 색소폰 공연을 시작으로 우카탕카의 코믹 마임·마술, 로로컴퍼니의 기악 퍼포먼스가 이어질 예정이다.

이어 19일에는 같은 시간 선부광장에서 공연이 펼쳐진다. 백쇼팩토리의 코믹 마임, 극단가득의 비눗방울 공연, 에클레시아의 음악 공연이 진행된다.

시는 이번 팝업 공연을 통해 시민들이 생활권 내에서 거리예술을 접할 수 있는 기회를 확대하고, 축제에 대한 관심을 높인다는 계획이다. 아울러 지역 상권과 연계한 운영을 통해 상권 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.

19일 선부광장에서 열릴 예정인' 안산국제거리극축제 팝업 공연' 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

이민근 안산시장은 "팝업공연을 통해 시민들이 거리예술을 일상에서 접하고, 축제를 미리 체감하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 상권과 연계한 축제 운영을 지속해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com