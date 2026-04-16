부산시, '국민안전의 날' 맞아 재난 대응 역량 점검

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스마트 인프라와 실전훈련 진행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 16일 '국민안전의 날'을 맞아 스마트 통합관제시스템 점검 등 재난 대응 역량을 전면 점검한다.

시는 이날 오전 10시30분 사하구청 CCTV 통합관제센터와 화명수상레포츠타운 계류장에서 각각 시스템 점검과 실전훈련을 실시한다고 밝혔다.

부산시가 국민안전의 날(4월16일)을 맞아, 재난 대응 역량 전반을 점검하기 위해 16일 오전 10시 30분부터 사하구청 CCTV 통합관제센터(사하구 당리동 소재)와 화명수상레포츠타운 계류장에서 각각 시스템 점검과 실전훈련을 실시한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

사회재난과 자연재난 분야로 나눠 진행된 이번 점검은 사전 예방 중심의 안전 인프라 강화와 현장 대응능력 향상을 목표로 했다.

먼저 사하구청 통합관제센터에서는 노후 산업단지의 안전사고 예방을 위한 스마트 인프라 운영 상황을 점검한다.

행사에는 부산시와 소방·경찰, 한국산업단지공단 등 유관기관이 참여해 화재, 낙석, 침수 등 실제 상황을 가정한 관제시스템 시연을 진행한다.

시는 신평·장림산단 등 노후 산업단지에 지능형 CCTV와 첨단 관제 기술을 확대 도입하고, 상시 대응체계를 통해 산업현장 안전성을 강화한다는 방침이다.

이어 북구 화명수상레포츠타운 계류장에서는 폭우 상황을 가정한 풍수해 대응훈련이 진행된다. 시와 북구 주관으로 소방·경찰, 지역자율방재단이 참여했으며, 시간당 150㎜의 집중호우를 가정해 지하차도 침수, 하천 고립, 저지대 주택 침수 대응 절차를 점검한다.

훈련에는 시가 지난해부터 재난관리기금으로 도입한 대용량 배수펌프차가 투입된다. 이 장비는 분당 1만5000ℓ의 배수 능력을 갖추고 있으며, 지난해 사상·하단선 공구 침수 현장에서도 활용된 바 있다. 소방은 구조보트를 통한 인명구조 훈련을, 경찰은 재해약자 대피를 지원하며 현장 대응 협업체계를 실증했다.

시는 이번 훈련을 통해 스마트 관제 인프라 기반의 사전 예방과 실전 중심의 대응체계를 함께 점검함으로써, 재난관리 '예방–대비–대응–복구' 전 단계를 강화할 계획이다.

박형준 시장은 "안전은 사전 예방이 핵심이며, 재난 발생 시에는 현장의 신속한 대응과 기관 간 협력이 중요하다"며 "앞으로도 안전관리 체계 점검과 훈련을 꾸준히 이어가 스마트 안전도시의 기준을 만들어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com