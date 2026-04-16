서울시, 정원박람회 정원 정비 완료 "구경 오세요"

박람회 정원 292개소, 보식·전정 및 시설물 정비 완료

서울전역 주요 공원서 활짝핀 봄꽃·정취 즐기세요

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 정원박람회 존치정원과 시 직영공원들의 봄맞이 정비를 마치고, '2026 서울국제정원박람회' 개막 전에도 정원들의 향연으로 가득한 '정원도시 서울'을 선보인다고 15일 밝혔다.

서울국제정원박람회를 통해 조성된 정원 292개소와 시 직영 공원 26개소는 4월 15일 시설물 정비 및 식물 보식을 완료했다. 이를 통해 5월 1일부터 시작되는 박람회 전에도 시민들은 서울 전역에서 다채로운 정원을 즐길 수 있다.

봄 정취가 물씬풍기는 여의도 공원. [서울시 제공]

정원박람회 존치정원은 뚝섬한강공원, 보라매공원, 월드컵공원, 여의도공원 등 주요 공원에 위치하고 있다. 이들 정원은 연중 유지관리와 점검을 통해 계절에 따라 생육을 고려한 맞춤형 관리체계를 운영하고 있다.

서울시는 292개소의 정원에서 식물 생육상태, 병해충 발생 등 전반적인 점검을 실시했으며, 지난 15일까지 정비를 완료해 시민들에게 쾌적한 경관을 제공하고 있다.

서울식물원 호수길에 활짝핀 봄꽃길. [서울시 제공]

특히, 뚝섬한강공원은 다양한 정원과 한강 수변 경관이 조화를 이루며, 도심 속 개방감 있는 풍경을 형성하고 있다. 한강변 산책로를 따라 이동하며 여러 경관을 감상할 수 있으며, 서울숲과 연결된 동선도 조성돼 있다.

서울시 정원들은 조성 당시 의도를 유지하면서도 주변 환경과의 조화를 이루도록 관리되고 있다. 정원작가와 시민정원사가 함께 참여하여 지역주민이 일상 속에서 정원을 가꿀 수 있는 문화를 확대할 예정이다.

서울식물원에서는 지난해 가을 새롭게 식재한 꽃들과 함께 올해 13만 송이 이상 봄꽃이 피며 시민들을 맞이하고 있다. 특히, 튤립길에서는 형형색색의 튤립이 조성되어 한층 풍성한 봄 경관을 제공하고 있다.

기타 주요 공원에서도 다양한 봄꽃을 만날 수 있다. 서울어린이대공원에서는 튤립과 팬지가 봄꽃 릴레이를 펼치고, 북서울꿈의숲은 시민들과 함께 탄소 흡수 식물을 가꾸며 교육적 가치도 더하고 있다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "정원박람회를 통해 조성된 정원은 그간 꾸준한 유지관리를 통해 시민들이 일상에서 쾌적하게 즐길 수 있다"며, "'2026 서울국제정원박람회' 개막 전에도 서울 곳곳의 정원을 충분히 즐기실 수 있으니 완연한 봄을 맞은 '정원도시 서울'을 만나보시기 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com