전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

칸 3편 진출에 추경 656억까지…한국 영화 재도약 전환점 될까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정주리 감독이 15일 '도라'를 칸영화제 감독주간에 초청받았다.
  • 이로 올해 칸 진출 한국영화는 '호프', '군체'에 이어 3편이 됐다.
  • 최휘영 장관은 반가운 소식이라며 영화산업 지원 656억 원 계획을 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최휘영 장관 "작년 단 한편도 초청 없었는데 정말 반가운 소식"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 정주리 감독의 신작 '도라'가 제79회 칸국제영화제 감독주간 부문에 공식 초청되면서 올해 칸에 진출하는 한국영화는 총 3편이 됐다. 나홍진 감독의 '호프'(경쟁부문), 연상호 감독의 '군체'(미드나잇스크리닝 부문)에 이어 세 번째다.

정주리 감독의 신작 '도라' 스틸 컷. [사진= 쏠레어파트너스]

최휘영 문화체육관광부 장관은 15일 "단 한 편의 장편도 초청받지 못했던 작년 상황을 돌이켜보면 정말 반가운 소식"이라고 밝혔다. '호프'의 경쟁부문 진출이 4년 만의 일인 점, 박찬욱 감독이 한국인 최초로 경쟁부문 심사위원장을 맡게 된 점을 함께 언급하며 "우리 영화의 국제적 위상을 드높일 계기가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.

올해 칸 진출 구성은 이례적이다. 경쟁부문 1편에 더해 감독주간·미드나잇스크리닝까지 2편이 추가됐다. 서로 다른 섹션에 동시에 안착했다는 것은 한국 영화가 상업성과 작가주의 양 축에서 고루 경쟁력을 인정받고 있다는 신호다.

'도라'는 20세기 초 프로이트의 '도라' 사례를 모티프로 한 작품으로, 일본을 대표하는 배우 안도 사쿠라가 이 작품을 통해 처음으로 한국영화에 출연한다. 정주리 감독의 칸 초청은 2014년 '도희야'(주목할 만한 시선 부문), 2022년 '다음 소희'(비평가주간 폐막작)에 이어 세 번째다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 오후 서울 중구 인디 그라운드에서 개최된 '한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회'에 참석해 발언을 하고 있다. 2026.04.14 yym58@newspim.com

최휘영 장관은 14일 영화인들과의 간담회에서 "영화가 무너지면 K-컬처가 무너진다"고 강조하며 추경을 통해 확보한 656억 원의 집행 계획을 공개했다. 중예산영화 제작지원 260억 원, 국민 영화관람 활성화 271억 원, 첨단제작 지원 80억 원, 독립예술영화 지원 45억 원으로, 올해 영화 분야 기존 예산 1279억 원의 절반을 단번에 추가 확보한 규모다. 이를 통해 상업영화 총 40편의 영화를 지원, 르네상스를 만들겠다는 계획이다.

최 장관은 "(영화계와) 우리가 원팀으로 나아간다면, 재도약의 기회는 반드시 찾아온다. 그 희망을 보다 구체적으로 논의하고 함께 길을 찾아 나갔으면 한다"고 설명했다.

올해에는 지난해 전무했던 천만영화도 흥행 질주중이다. 장항준 감독, 유해진·박지훈·유지태·전미도 주연의 사극 영화 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1600여만명으로 한국 영화 역대 2위다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동