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의왕시, 250병상 규모 종합병원 개설 허가 사전심의 승인 획득

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  • 의왕시가 15일 보건복지부로부터 해밀리병원 종합병원 개설 허가 사전심의 승인을 받았다.
  • 250병상을 확보하며 사업 추진 기반을 마련했다.
  • 학의동 일원에 19개 진료과목 스마트병원을 조성해 시민 의료 접근성을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김성제 시장 "지역 의료 거점으로 조성될 수 있도록 행정적·제도적 지원에 최선"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 종합병원(가칭 해밀리병원) 설립과 관련해 15일 보건복지부로부터 종합병원 개설 허가 사전심의 승인을 받아 250병상을 확보했다고 밝혔다.

의왕종합병원 조감도. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 승인은 의료법에 따른 병상 수급 관리계획 적합 여부를 검토하는 절차로, 지역 내 병상 신설 가능 여부를 결정하는 핵심 단계다.

의왕시는 이번 승인으로 종합병원 설립의 필수 조건인 병상 확보를 완료하며 사업 추진 기반을 마련하게 됐다.

그동안 의왕시는 지역 내 종합병원이 없어 중증환자의 타 지역 유출과 응급의료 공백 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

시는 백운밸리 도시개발 공공기여 사업으로 종합병원 설립 지원을 적극 추진해 왔으며, 그 결과 지난해 6월 종합병원 설립 지원을 위한 이행 협약을 체결했다.

의왕종합병원 건립 부지. [사진=의왕시]

이번 승인으로 본격 추진되는 의왕시 최초의 종합병원인 (가칭) 해밀리병원은 학의동 927-4번지 일원에 조성될 예정이며 차세대 스마트병원 시스템을 기반으로 한 통합의학 전문 종합병원으로 설립된다.

병원 규모는 지하 10층 ~ 지상 10층, 연면적 4만4742.49㎡로, 내과·외과·임상진료·특화클리닉·지역응급의료기관·건강검진센터 등 총 19개 진료 과목과 250병상을 갖춘 종합병원으로 조성될 계획이다.

종합병원이 개원하면 응급의료 대응 역량 강화는 물론 소아·야간·휴일 진료 등 필수 의료 서비스가 대폭 확대 돼 시민들의 의료 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

의왕종합병원 조감도. [사진=의왕시]

시는 앞으로 경기도 의료기관개설위원회 심의 등 후속 절차를 차질 없이 진행해 종합병원 설립을 최종확정 하고, 조속한 착공과 개원을 추진해 시민이 체감할 수 있는 의료환경 변화를 만들어 나간다는 방침이다.

김성제 시장은 "이번 병상 확보 승인을 통해 시민 숙원인 종합병원 설립이 중요한 발걸음을 내딛게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며,"앞으로 종합병원이 응급의료와 필수 의료의 중심 역할을 수행하고, 시민 누구나 안심하고 이용할 수 있는 지역 의료 거점으로 조성될 수 있도록 행정적·제도적 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

종합병원 설립을 위한 이행 협약식(4)(2025.6.13.)_좌측부터 김양묵 의왕백운PFV(주)대표 노성화 의왕도시공사 사장, 김성제 의왕시장, 류병주 사랑의병원 대표원장, 황의현 (주)이롬 대표이사. [사진=의왕시]

한편, 4월 20일에는 시민들과 함께 의왕시 최초 종합병원의 성공적인 건립과 개원을 기원하는 '의왕 해밀리병원 건립 사업설명회 및 기공식'이 학의동 918번지(종합병원 부지) 일원에서 개최될 예정이다.

1141world@newspim.com

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