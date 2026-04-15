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김해시, 이든인터내셔널과 341억 투자협약…신규 사업장 2곳 설립

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  • 김해시가 15일 경남도 등과 341억 원 투자협약 체결했다.
  • 이든인터내셔널이 주촌면 산업단지에 사업장 2곳 신설한다.
  • 2029년까지 45명 일자리 창출하며 지역 상생 기대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2만 996㎡ 규모…45명 일자리 창출

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 경남도, 이든인터내셔널㈜과 15일 경남도청 도정회의실에서 341억 원 규모 투자협약을 체결하고 주촌면 산업단지 사업장을 신설 유치했다고 밝혔다.

신격호 경남 김해시 부시장(왼쪽)이 15일 오후 3시 경남도청 도정회의실에서 백종흠 이든인터내셔널㈜ 부사장과 체결한 투자협약서를 선보이고 있다.[사진=김해시] 2026.04.15

협약식에는 신대호 부시장을 비롯해 김명주 경남도 경제부지사, 투자기업 대표인 백종흠 부사장이 참석했다.

협약으로 이든인터내셔널㈜은 올해를 시작으로 2029년까지 이지일반산업단지(주촌면)와 김해시 일원에 부지면적 2만 996㎡ 규모의 신규 사업장 2곳을 신설하고 45명의 신규 일자리를 창출한다.

이든인터내셔널㈜은 철강 분야의 뛰어난 기술력과 경쟁력을 바탕으로, 철강재 매입에서부터 표면 처리, 전담 가공, 판매에 이르기까지 광범위한 영역에서 전문성을 보유하고 있다.

글로벌 시장 확대를 비롯한 국내 주요 기업들과의 대규모 수주 확정으로 성장 전망이 밝혔다.

신대호 부시장은 "최근 중동 정세 장기화로 어려운 여건 속에서도 과감한 투자 결정으로 기업 성장을 함께하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "이번 투자가 지역 일자리 창출과 청년 기술 인력 양성 등 지역사회와의 상생으로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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