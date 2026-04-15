[격투기] 잭 브라운 밴드, UFC 프리덤 250 팬 페스트 무료 공연 헤드라이너 선다

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=UFC는 멀티 플래티넘(앨범 200만장 판매) 기록을 세우고 그래미상을 수상한 미국의 컨트리 록 그룹 '잭 브라운 밴드(Zac Brown Band)'가 오는 6월 13일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 더 엘립스에서 열리는 'UFC 프리덤 250 팬 페스트'에서 '몬스터 에너지가 후원하는 콘서트 무대에 헤드라이너로 선다고 발표했다.



현재 투어 중인 가장 인기 있는 밴드 중 하나인 잭 브라운 밴드는 빌보드 핫 컨트리 차트 1위를 기록한 싱글 14곡을 보유하고 있으며, 현재까지 1,100만 장 이상의 앨범 판매량을 기록해 컨트리 및 록 음악계의 주요 주자로 자리매김했다. 지난 겨울, 잭 브라운 밴드는 라스베이거스의 스피어에서 8일 한정 공연을 성황리에 마쳤다. 올 여름 잭 브라운 밴드는 여덟 번째 정규 앨범을 앞세워 '러브 앤 피어 투어'에 나선다. 앨범 '러브 앤 피어(Love & Fear)'는 2025년 12월 5일에 발매됐다. 잭 브라운 밴드의 2026년 전체 투어 일정에 대한 자세한 정보는 ZacBrownBand.com에서 확인할 수 있다.



6월 14일 '백악관'에서 열리는 역사적인 UFC 프리덤 250 대회의 일환으로 진행되는 'UFC 프리덤 250 팬 페스트'는 6월 13일 토요일과 14일 일요일, 미국 동부 표준시 기준 오후 3시 30분부터 시작되는 이틀간의 행사다.

참석하는 팬들은 인터랙티브 체험, UFC 선수들이 출연하는 라이브 쇼, 유명 인사들과의 만남, 무대 위에서의 특별 이벤트는 물론, 팬 미팅, 공식 계체 행사, 라이브 음악 공연 등 다양한 즐길 거리를 경험할 수 있다. 이 모든 행사는 14일 밤에 펼쳐질 평생 한 번뿐일 UFC 프리덤 250 뷰잉 파티의 서막을 이룬다. 자세한 내용은 UFCFreedom250.com에서 확인할 수 있다.



UFC 프리덤 250 팬 페스트는 사전 등록된 티켓 소지자라면 무료로 참가할 수 있다. 팬들은 UFCFreedom250.com을 방문해 한국시간 4월 17일 목요일 오후 12시 59분까지 티켓 선예매 등록을 할 수 있다. 선예매 등록자들은 4월 17일 금요일에 고유한 티켓 신청 링크를 받아 일반 공개보다 먼저 티켓을 확보할 기회를 얻게 된다. 선등록 기회를 놓친 팬들은 4월 22일부터 일반 등록을 신청할 수 있다.

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