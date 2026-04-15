나주시, 유아숲체험원 본격 운영…자연 속 유아교육 강화

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놀이·체험 결합해 자연친화 성장 지원

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 자연 속 체험 중심의 유아교육 프로그램을 확대하며 어린이들의 건강한 성장과 정서 발달을 돕는 자연친화 교육환경 조성에 나섰다.

나주시는 빛가람호수공원 내 유아숲체험원을 중심으로 '유아숲교육 프로그램'을 본격 운영하고 있다고 15일 밝혔다.

빛가람호수공원 유아숲체험원. [사진=나주시] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

빛가람 유아숲체험원은 배메산 일대 약 2만 7000㎡ 부지에 조성된 자연형 교육공간으로 조합놀이대·그물놀이기구·통나무건너기 등 체험형 놀이시설과 휴게시설을 갖추고 있다.

프로그램은 산림교육 전문업체 위탁 방식으로 운영되며 전문 자격을 갖춘 유아숲지도사가 나이와 발달 단계에 맞춘 다양한 활동을 진행한다. 이를 통해 아이들이 숲속에서 자연과 교감하며 신체활동과 감성 발달을 함께 경험하도록 돕는 것이 핵심이다.

현재 빛가람 유아숲체험원은 지역 대표 유아 자연체험 공간으로 자리 잡았으며 시는 안전을 최우선으로 정기 점검과 유지관리를 지속하고 있다.

또한 올해는 체험콘텐츠 강화를 위해 밧줄 체험시설을 새로 설치해 놀이시설을 추가할 계획이다.

조정임 나주시 관광문화녹지국장은 "아이들이 숲에서 마음껏 뛰놀며 자연의 소중함을 배우는 경험이 중요하다"며 "다양한 프로그램을 통해 유아숲교육을 지속적으로 활성화하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com