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경과원, 기관 사칭 대리구매 사기 피해 확인...예방 안내 강화 각별한 주의 당부

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  • 경과원이 15일 경과원 직원 사칭 대리구매 사기를 경고했다.
  • 이달 들어 재무팀 사칭 보이스피싱으로 기업 피해 3건이 발생했다.
  • 공식 홈페이지 팝업과 채널로 예방 안내를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기관명과 직원 신분 도용 전화, 문자, 메신저 등으로 기업에 접근한 뒤 "수의계약을 진행하겠다" 또는 "물품 구매를 협의 중"이라는 명목으로 신뢰 형성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 최근 기관 직원을 사칭한 대리구매 사기 피해 사례가 확인됨에 따라 기업을 대상으로 예방 안내를 강화하고 각별한 주의를 당부했다.

경과원 사칭범죄 '대리구매 사기' 주의 안내 포스터. [사진=경과원]

15일 경과원에 따르면 이달 들어 재무회계팀 직원을 사칭한 보이스피싱 사례가 확인됐으며 현재까지 피해 건수는 3건으로 파악됐다.

사칭범은 기관명과 직원 신분을 도용해 전화, 문자, 메신저 등으로 기업에 접근한 뒤 "수의계약을 진행하겠다" 또는 "물품 구매를 협의 중"이라는 명목으로 신뢰를 형성했다. 이후 견적서 제출을 요구하거나 특정 물품의 대리구매를 요청해 금전 입금을 유도했다.

특히 이들 범죄 조직은 위조 명함과 사업자등록증 등 각종 서류를 활용해 실제 직원처럼 꾸미는 등 지능적인 수법을 사용했다. 일부 사례에서는 기관 담당자와 유사한 이메일을 사용해 의심을 피하는 방식도 확인됐다.

공공기관과의 계약 기회를 놓치지 않으려는 기업 심리를 악용해 피해로 이어진 사례도 발생했다. 실제 일부 기업은 안내된 계좌로 대금을 입금한 뒤 연락이 두절되는 피해를 입었다.

경과원은 피해 확산 방지를 위해 공식 계약 절차와 유의사항을 재차 강조했다. 경과원은 어떠한 경우에도 물품 구매를 대신 요청하거나 계약 체결 이전에 금전을 요구하지 않는다고 밝혔다.

모든 계약은 나라장터 등 공공 조달 시스템을 통해 진행되며 개인 계좌 입금 요구는 존재하지 않는다고 설명했다. 기관 사칭 연락을 받을 경우 반드시 공식 홈페이지에 안내된 대표번호나 담당부서를 통해 사실 여부를 확인해야 한다고 덧붙였다.

경과원은 기관 홈페이지에 사칭 주의 안내문과 팝업을 게시하고 경기기업비서 등 기존 채널을 활용해 예방 안내를 강화했다. 또 ▲낯선 번호 또는 의심 연락 시 번호 조회 ▲기관 공식 연락처 재확인▲이메일 도메인(@gbsa.or.kr) 확인▲비정상적 계약 조건이나 선입금 요구 시 거래 중단▲나라장터 등 공식 절차 여부 확인을 당부했다.

피해가 발생했거나 의심 사례가 있을 경우 즉시 경찰 112 또는 금융감독원 1332에 신고하고 관련 자료를 확보해야 한다고 안내했다.

김병기 경영기획처장은 "이번 사칭 사례는 공공기관 내부 정보를 악용해 기업 신뢰를 노린 매우 조직적인 범죄"라며 "조금이라도 의심스러운 요청이 있을 경우 즉시 거래를 중단하고 반드시 공식 경로를 통해 확인해야 한다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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