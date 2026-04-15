전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

"공정 무너졌다" 한현택 분노...국힘 대전 공관위 향해 "밀실 공천"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한현택 전 동구청장이 15일 대전시의회에서 무소속 출마를 선언했다.
  • 국민의힘 공천 과정에서 4번 컷오프된 것을 정치공작으로 규탄했다.
  • 당헌 기준 미해당에도 사유 없이 밀실야합으로 공정성 붕괴를 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일 대전시의회서 '무소속' 출마 선언...이은권 겨냥 거센 비판
한현택 "2020년부터 컷오프 4번째...'사적충성''공천 부정행위'" 비판

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 소속으로 대전 동구청장 도전에 나선 한현택 전 동구청장이 공천 과정에서 '컷오프'되자 이를 두고 공정과 상식이 무너진 '정치공작'으로 치부하며 무소속 출마를 선언했다.

한현택 예비후보는 15일 대전시의회에서 기자회견을 열고 "2020년 국민의힘 전신인 미래통합당 시절부터 당을 위해 노력했으나 지금까지 4번의 컷오프로 경선조차 참여하지 못하는 참담함을 겪었다"고 호소했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 15일 대전시의회를 찾은 전 국민의힘 소속 한현택 대전 동구청장 예비후보가 무소속 출마를 선언했다. 2026.04.15 jongwon3454@newspim.com

특히 한 예비후보는 이번 지방선거를 비롯한 그간의 컷오프 과정이 국민의힘 당헌·당규에 정한 기준과 원칙에 해당사항이 없어 공천관리위원회의 결정이 치밀하게 짜인 밀실야합이자 정치공작이라고 치부했다.

한 예비후보는 "음주운전, 전과 등 당규 컷오프 기준과 원칙에 대한 해당사항이 없음에도 그간 국힘 공심위는 아무런 사유도 밝히지 않고 민주적 정당서를 스스로 파기한 폭거를 저질렀다"며 "이는 공당의 시스템을 무력화한 밀실야합의 구태정치이자 심각한 공천 부정행위라고 볼 수 밖에 없다"고 강조했다.

아울러 한 예비후보는 현재 국민의힘 대전시당의 '공정성' 문제를 지적하며 '사적충성'에 의존하는 시당 시스템 구조를 비판하며 무소속으로 동구청장에 출마할 것을 선언했다.

한 예비후보는 "정당에서 정치활동은 출마를 위한 준비임에도 공정한 경쟁과 검증을 통해 성장하는 시스템이 무너졌다"며 "계파와 팬덤, 사적충성에 의존하는 구조에서는 국민적 신뢰를 얻을 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "공관위와 대전시당에서는 지금까지도 컷오프 사유에 대한 설명도 없이 '선당후사'를 운운하는 것은 존재할 수 없다"며 "시스템이 무너진 국민의힘을 떠나 무소속으로 등록해 동구민의 선택을 받을 것"이라고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동