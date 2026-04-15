"전쟁 안끝났는데 춘투 조짐"...삼성·HMM 파업시 韓 경제 타격

재계, 노란봉투법 우려 현실화...산업현장 곳곳 파업 조짐

파업에 손해배상 청구 제한...노란봉투법 재개정 등 보완입법 시급

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 미국과 이란의 종전 협상이 지지부진한 가운데, 삼성전자와 삼성바이오로직스, HMM 등 국내 대표 기업들의 '춘투(春鬪)' 움직임에 재계의 우려가 커지고 있다. 특히 삼성과 HMM은 반도체와 해상운송을 담당하는 대표 기업으로 파업이 현실화할 경우 한국 경제 전체에 미치는 영향도 만만치 않을 전망이다.

15일 재계에 따르면, 삼성전자 노조는 최근 조합원들에게 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 마련하고, 성과급 상한선을 폐지하는 내용의 요구안을 설명했다. 노조는 지난달 27일 사측과의 교섭에선 영업이익의 10%를 제시했으나, 지난 7일 올해 1분기 57조원에 달하는 역대급 영업이익이 발표되자 요구안을 15%로 올렸다.

노조는 자신들의 입장이 받아들여지지 않을 경우 다음 달 총파업에 돌입할 계획이다. 총파업이 현실화할 경우 예고한 일정만 2주 이상이라 반도체 생산 차질을 넘어 한국 경제 전체에 미치는 파장이 만만치 않을 것이란 우려가 나온다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 [사진=뉴스핌 DB]

산업통상부에 따르면 3월 반도체 수출액은 사상 최초로 328억3000만 달러(48조원 규모)를 기록했다. 전체 수출의 38.1%에 이르는 것으로 집계됐다. 앞서 한국개발연구원(KDI)은 반도체 생산 차질로 수출이 10% 줄어들 경우 국내총생산(GDP)이 0.78% 줄어들 것으로 추정한 바 있다.

삼성바이오로직스 노조는 당장 다음 달 1일부터 전면 파업에 돌입하겠다는 방침이다. 삼성바이오 노조는 평균 14% 수준 임금 인상과 함께 영업이익의 20%를 초과이익성과급(OPI) 재원으로 활용할 것을 요구하고 있다. 노사는 지난해 12월부터 총 13차례에 걸쳐 임금 및 단체협약 교섭을 진행했지만 합의에 이르지 못했다.

HMM 육상조는 본사 부산 이전을 둘러싼 사측과의 갈등 끝에 창사 이래 첫 총파업 수순에 돌입했다. HMM 노조는 사측이 일방적인 부산 이전을 철회하지 않을 경우 모든 수단을 동원해 강경 대응하겠다는 방침이다. 당장 다음달 8일로 예정된 임시 주주총회 개최 금지와 이사회 의결 효력 정지 가처분 등 모든 법적 조치를 강행할 예정이다.

이같은 파업 움직임 확산은 노동자들의 파업 행위에 기업이 손해배상 청구를 제한하는 '노란봉투법'이 지난달 10일 전면 시행된 이후 더 확대됐단 지적이 나온다. 법 시행으로 파업에 따른 손해배상 청구 리스크가 줄어들고 쟁의 범위가 확대된 것이다.

재계 한 관계자는 "노조의 파업에 대해 사측의 손해배상 청구를 제한해놨기 때문에 파업이 일상화 만연화할 것이란 우려가 점점 현실이 되고 있다"며 "산업 현장의 혼란을 줄이는 방향으로 재개정 등 보완입법이 시급하다"고 말했다.

tack@newspim.com