전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.16 (목)
KYD 라이브
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[현장 포커스] '시즌 1호 QS' 양현종의 책무...네일-올러 부담을 줄여라

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KIA 양현종이 14일 키움전에서 6이닝 2실점으로 시즌 첫 QS와 승리를 거뒀다.
  • 이범호 감독이 양현종의 안정적 투구와 불펜 여유를 칭찬했다.
  • 국내 선발 이의리·김태형 부진 속 양현종 역할이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광주=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 KIA 타이거즈의 국내 선발진 중 가장 믿을 수 있는 선수는 여전히 양현종이다. 

양현종은 지난 14일 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈경기에서 선발 등판해 6이닝 동안 76개의 공을 던지며 3피안타 2사사구 4탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다.

[광주=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 양현종이 14일 열린 2026 KBO 정규시즌 광주 키움전에서 선발 등판해 공을 던지고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.04.14 football1229@newspim.com

양현종이 시즌 첫 퀄리티스타트(QS, 6이닝 이상 3자책 이하)를 달성했고, 동시에 팀도 5회 김도영의 만루홈런 등으로 대거 점수를 뽑아 6-2로 승리했다. 양현종은 시즌 첫 승까지 챙겼다.

KIA 이범호 감독은 경기 후 "양현종이 효율적인 투구수 관리로 6이닝을 책임지면서 불펜진에도 여유를 줬다. 지난 경기에 이어 계속해서 안정적인 모습을 보여주고 있다"고 칭찬했다.

양현종도 "좋은 흐름 속에서 팀 승리를 이끌어 기쁘다"며 "시즌 전부터 (개인)승리보다 내가 등판하는 경기에서 팀이 이기는 것을 목표로 하겠다고 했다. 오늘 팀 승리에 도움을 줄 수 있어 만족스럽다"고 전했다. 

지난 1일 잠실 LG전 4이닝 3실점을 기록하며 불안하게 시즌을 출발했으나, 7일 광주 삼성전에서 5.2이닝 1실점, 전날 경기에서 6이닝 2실점을 기록하며 페이스를 끌어 올리는 모습이다. 양현종이 슬로우 스타터임을 고려할 때 긍정적인 신호다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 양현종이 14일 2026 KBO 정규시즌 광주 키움전에 선발 등판해 6이닝 3피안타 2사사구 4탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 양현종의 투구 분석표 (명령어 : 양현종의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=KIA 타이거즈] [일러스트=Geminai] 2026.04.14 football1229@newspim.com

특히 국내 선발진이 불안한 상황이라 양현종의 호투가 더욱 반갑다. 아직까지 젊은 토종 선발 이의리와 김태형의 페이스가 완전치 않다.

이의리는 시즌 3경기 등판해 8.2이닝, 2패, 평균자책점 11.42로 매우 부진하다. 아직까지 5이닝 투구 기록이 없다.

김태형은 지난 2일 잠실 LG전에서 5이닝 2실점을 기록하며 출발했으나 8일 광주 삼성전에서는 3.1이닝 5실점, 15일 광주 키움전에서는 3이닝 3실점으로 부진했다. 두 경기 각각 팀 타선이 12점, 6점씩 지원해줬으나, 5이닝을 채우지 못했다.

또한, 외국인 선수의 부담 역시 줄여야 하기 때문에 양현종의 역할이 더 중요해졌다. 이번 시즌 제임스 네일과 애덤 올러로 이어지는 외국인 원투펀치의 상승세가 매우 좋다.

네일은 시즌 3경기 18이닝 간 1승 1패, 평균자책점 2.50을, 올러는 3경기 18이닝 간 3승 무패, 평균자책점 1.00을 기록 중이다. 그러나 두 외국인 선수에게 의존하는 현상이 심화할 경우 과부하가 생겨 몸 상태에 탈이 날 수도 있다.

이 감독은 지난 14일 "국내 선발투수들이 불안한 상황에서 네일과 올러가 에이스급 투구를 해주고 있다"며 "지난 시즌부터 많은 이닝을 소화하고 있어 체력이 언제 떨어질 지 알 수 없다"면서 "시즌 중간 엔트리 제외를 통해 두 선수의 체력을 관리할 예정"이라며 "교대로 한 선수씩 로테이션을 거를 수 있다"고 밝혔다.

두 선수가 교대로 로테이션에 빠지는 상황에선 노련한 양현종이 선발진 분위기를 잡아줘야 한다. 그러나 양현종도 당장 은퇴해도 이상하지 않을 나이인 만큼, 시간이 지날수록 이의리와 김태형의 분전이 요구된다. 특히 이의리의 재기가 절실하다. 

[서울=뉴스핌] KIA의 이의리가 15일 열린 KBO 시범경기 KT와의 경기에서 선발 등판해 4이닝 무실점을 기록했다. [사진 = KIA 타이거즈] 

이 감독은 "이의리의 구위는 좋지만, 제구가 불안한 상황이다. 볼넷은 점차 줄어들고 있다"고 평가했다. 이어 "25~30경기에 나서는 선발이 10경기만 승리해도 역할을 다하는 것이다. 시즌을 길게 보고 있기 때문에 지금 상황에서는 압박감을 주고 싶지 않다"며 격려했다. 

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
사진
'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동