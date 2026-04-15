"퀴즈로 안전 지기키"…대전시, 어린이 교통안전 '골든벨' 울렸다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 딱딱한 교육 대신 퀴즈와 체험으로 배우는 교통안전 수업이 대전 초등학교에서 펼쳐졌다. 스쿨존 사고 예방을 위한 참여형 프로그램이 학생들의 흥미를 끌며 실효성을 높이고 있다.

대전시는 15일 대전대흥초등학교 강당에서 대전녹색어머니연합회와 함께 '어린이 교통안전 골든벨 및 안전선포식'을 열었다. 이번 행사는 어린이들이 일상에서 바로 실천할 수 있는 교통안전 습관을 자연스럽게 익히도록 돕기 위해 마련됐다.

어린이 교통안전 골든벨 및 안전선포식 모습. [사진=대전시] 2026.04.15 nn0416@newspim.com

이날 교육은 5학년 학생 80여 명을 대상으로 진행됐으며 녹색어머니연합회 강사진이 참여해 보행 시 주의사항과 스쿨존 안전수칙 등을 실제 상황 중심으로 설명했다. 이어진 프로그램에서는 퀴즈 형식의 '골든벨' 방식이 도입돼 학생들이 문제를 풀며 교통안전 지식을 익히고 패자부활전 등 다양한 참여 요소를 통해 집중도를 높였다.

행사 중 진행된 안전선포식에서는 학생들이 스스로 교통안전 실천을 다짐하는 시간을 갖기도 했다.

대전시는 올해 신흥초, 유평초 등 20개 이상 초등학교로 프로그램을 확대 운영하고 학교별 우수 학생을 선발해 연말에는 '왕중왕전'도 개최할 계획이다. 또 대전시교육청과 대전경찰청 등과 협력해 체험형 교통안전 교육을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

남시덕 대전시 교통국장은 "어린 시기부터 올바른 교통안전 의식을 갖는 것이 무엇보다 중요하다"며 "체험 중심 교육을 통해 안전한 교통문화 정착에 힘쓰겠다"고 말했다.

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