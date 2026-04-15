한득수 임실군수 예비후보 "터미널 복합 커뮤니티 플랫폼 조성"

AI 핵심 요약beta
- 한득수 임실군수 예비후보가 15일 공용터미널을 복합 커뮤니티 플랫폼으로 조성한다.
- 노후 터미널을 특산품 판매와 팝업스토어로 경제 플랫폼화한다.
- 교통약자 공간과 청년 창업 활용으로 지역 활력과 소비를 유도한다.
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청년공간·팝업스토어·문화프로그램 연계 활성화
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수 예비후보가 공용터미널을 지역 복합 거점으로 탈바꿈시키는 구상을 내놨다.
한 예비후보는 15일 "임실공용터미널을 교통과 문화, 생활 서비스가 결합된 '임실형 복합 커뮤니티 플랫폼'으로 조성하겠다"고 밝혔다.
현재 임실군 버스공용터미널은 시설 노후화와 유휴공간 방치로 관문 기능이 약화된 상태로, 도시 미관 저해와 이용 불편 문제 개선이 시급하다는 지적을 받아왔다.
이에 한 후보는 터미널을 단순 이동 공간이 아닌 지역 특산품 판매와 소상공인 팝업스토어가 결합된 '경제 플랫폼'으로 전환해 체류형 관광과 지역 소비를 동시에 유도하겠다는 계획이다.
구체적으로 ▲교통약자·청년 커뮤니티 공간 조성 ▲지역 특산물 팝업스토어 운영 ▲주민 참여 문화 프로그램 연계 등을 추진한다. 특히 유휴공간을 청년 창업과 주민 소통 공간으로 활용해 터미널에 활력을 불어넣겠다는 방침이다.
한 예비후보는 "복합 커뮤니티 플랫폼은 군민 일상에 활력을 더하고 지역 경제를 지탱하는 기반이 될 것"이라며 "관광객이 머물고 소비가 이어지는 구조를 만들겠다"고 강조했다.
또 관촌·강진·오수·청웅면 터미널도 지역 특성에 맞는 복합 문화 거점으로 단계적으로 전환할 계획이다.
lbs0964@newspim.com