한득수 임실군수 예비후보 "터미널 복합 커뮤니티 플랫폼 조성"

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임실공용터미널 유휴공간 활용 경제·문화 거점 전환

청년공간·팝업스토어·문화프로그램 연계 활성화



[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수 예비후보가 공용터미널을 지역 복합 거점으로 탈바꿈시키는 구상을 내놨다.

한 예비후보는 15일 "임실공용터미널을 교통과 문화, 생활 서비스가 결합된 '임실형 복합 커뮤니티 플랫폼'으로 조성하겠다"고 밝혔다.

한득수 임실군수 예비후보[사진=한득수 선거캠프] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

현재 임실군 버스공용터미널은 시설 노후화와 유휴공간 방치로 관문 기능이 약화된 상태로, 도시 미관 저해와 이용 불편 문제 개선이 시급하다는 지적을 받아왔다.

이에 한 후보는 터미널을 단순 이동 공간이 아닌 지역 특산품 판매와 소상공인 팝업스토어가 결합된 '경제 플랫폼'으로 전환해 체류형 관광과 지역 소비를 동시에 유도하겠다는 계획이다.

구체적으로 ▲교통약자·청년 커뮤니티 공간 조성 ▲지역 특산물 팝업스토어 운영 ▲주민 참여 문화 프로그램 연계 등을 추진한다. 특히 유휴공간을 청년 창업과 주민 소통 공간으로 활용해 터미널에 활력을 불어넣겠다는 방침이다.

한 예비후보는 "복합 커뮤니티 플랫폼은 군민 일상에 활력을 더하고 지역 경제를 지탱하는 기반이 될 것"이라며 "관광객이 머물고 소비가 이어지는 구조를 만들겠다"고 강조했다.

또 관촌·강진·오수·청웅면 터미널도 지역 특성에 맞는 복합 문화 거점으로 단계적으로 전환할 계획이다.

lbs0964@newspim.com