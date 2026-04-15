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CGV, 유니버설 픽처스와 '영화는 극장에서' 캠페인…임시완 출연

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  • CGV가 15일 유니버설 픽쳐스와 '영화는 극장에서' 캠페인을 시작했다.
  • 임시완 출연 광고로 극장 감정과 2026 BIG 5 라인업을 공개했다.
  • 15일부터 온오프라인 채널로 광고를 순차 공개한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV는 유니버설 픽쳐스와 함께 '영화는 극장에서'를 주제로 한 공동 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 유니버설 픽쳐스의 2026년 주요 라인업을 소개하는 동시에, 극장 스크린을 통해 완성되는 영화 관람의 본질적인 즐거움을 다시 환기하기 위해 기획됐다.

공개되는 광고에는 배우 임시완이 참여해 극장에서 마주하는 다양한 감정을 대변한다. 눈물을 흘리는 순간부터 예기치 못한 장면에 놀라는 순간, 그리고 관객들과 함께 웃고 즐기는 장면까지 이어지며 '영화는 극장에서'라는 메시지를 직관적으로 전달한다. 특히 함께여서 더 증폭되는 감정의 순간들을 통해 극장에서만 가능한 집단적 몰입의 가치를 강조한다.

이번 광고에서는 2026년 극장가를 채울 유니버설 픽쳐스의 'BIG 5' 라인업도 함께 공개된다. '슈퍼 마리오 갤럭시'를 시작으로 '마이클', '디스클로저 데이', '미니언즈 & 몬스터즈', '오디세이'까지 장르와 스케일을 아우르는 작품들이 순차적으로 관객과 만날 예정이다.

[사진=CGV] 

오는 29일 개봉하는 '슈퍼 마리오 갤럭시'는 화려한 비주얼과 속도감 넘치는 어드벤처를 바탕으로 SCREENX, 4DX, IMAX 등 다양한 포맷으로 선보여 관객들을 환상적인 세계로 이끈다. 5월 13일 개봉 예정인 '마이클'은 팝의 아이콘 마이클 잭슨의 삶과 음악을 조명한 작품으로, 극장의 압도적인 사운드를 통해 마치 공연장에 있는 듯한 몰입과 전율을 선사할 예정이다.

6월 10일 개봉하는 스티븐 스필버그 감독의 신작 SF '디스클로저 데이'는 긴장감 있는 전개와 압도적인 비주얼로 극장에서만 경험할 수 있는 밀도 높은 몰입을 예고한다. 오는 7월 15일 만나볼 수 있는 '미니언즈 & 몬스터즈'는 미니언즈 특유의 유쾌한 매력에 새로운 변화를 더한 작품으로 전 세대가 함께 즐기는 웃음의 경험을 극대화할 예정이다.

8월 5일 개봉 예정인 '오디세이'는 크리스토퍼 놀란 감독이 고대 그리스 신화를 바탕으로 선보이는 작품이다. IMAX 필름 전체 촬영과 압도적인 스케일의 연출, 화려한 캐스팅이 어우러져 거대한 서사를 온몸으로 체감하는 극장 경험의 정점을 보여줄 것으로 기대를 모은다.

CGV와 유니버설 픽쳐스는 이번 캠페인을 통해 변화하는 관람 환경 속에서도 스크린을 매개로 함께 울고 웃는 '극장 경험'의 의미를 다시 한번 강조할 계획이다. 이번 공동 광고는 15일부터 CGV를 비롯해 TV, 디지털 매체 등 다양한 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 공개된다. 유니버설 픽쳐스 2026년 라인업 포토존도 CGV용산아이파크몰에서 다음달 19일까지 만나볼 수 있다.

성호경 CJ CGV IMC팀장은 "이번 캠페인을 통해 관객들이 극장에서 영화를 보는 즐거움을 다시 한번 느껴보길 바란다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와 상영 환경을 통해 극장 관람의 매력을 지속적으로 전달해 나갈 계획"이라고 말했다. 

jyyang@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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