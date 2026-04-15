NH투자증권, 코스피 200 기초지수로 하는 연 10.41% ELS 모집

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만기까지 3년 동안 65% 넘게 하락하지 않으면 연 10.41% 수익 제공

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 15일 코스피200 지수가 3년 동안 65% 넘게 하락하지 않을 경우 연 10.41% 수익을 지급하는 ELS를 모집한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 출시한 N2 ELS 24652호는 오는 23일 오후 4시까지 청약할 수 있으며, 코스피200을 기초지수로 한다. 또한 3년 만기에 4개월마다 조기상환 기회가 있다.

[사진=NH투자증권]

가입 후 4개월 시점에 처음 코스피200 대비 85% 이상인 경우, 즉 15% 넘게 하락하지 않으면 원금과 함께 연10.41%의 수익을 받고 조기상환 된다. 이후 만기까지 4개월마다 코스피200이 정해진 구간에 있으면 연 10.41%로 조기상환 된다.

처음부터 만기까지 65% 넘게 하락하지 않고 35% 이상인 구간에 있었다면 연 10.41%인 31.23%(세전)의 수익을 받게 된다. 만기까지 상환이 되지 않고 3년 동안 처음 지수 대비 65% 넘게 하락한 적이 있었다면 이때에는 하락분만큼 손실이 발생한다.

전동현 NH투자증권 상품솔루션본부장은 "이번에 출시한 ELS는 상환 성공 확률이 매우 높은 상품"이라며 "이전에는 이런 구조 상품이 연 6~7% 정도였는데 증시 변동성이 높아지면서 수익률이 높아졌다"고 말했다. 이어 "향후 시장이 안정돼 수익률이 다시 낮아지기 전에 현재의 높은 수익 기회를 잡아볼 것을 권한다"고 덧붙였다.

한편 ELS는 개별 주식의 가격이나 주가지수의 움직임에 따라 손익이 결정되는 금융상품으로, 주가 또는 지수가 떨어지거나 올라도 미리 정해진 구간 안에서만 움직이면 약정한 수익률이 지급된다.

rkgml925@newspim.com