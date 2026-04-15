'미래 산업의 빛' 다목적방사광가속기, 국민 손으로 이름 짓는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

충북도 국가 핵심 연구시설 명칭 공모

총상금 600만원 규모, 30일까지 접수

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 오창에 들어서는 국가 핵심 연구시설 '다목적방사광가속기'의 새로운 이름을 국민 손으로 정하기 위한 명칭 공모전을 진행하고 있다.

공모는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국기초과학지원연구원(KBSI) 사업단이 주관한다.

다목적방사광가속기 명칭 공모전 포스터. [사진=충북도] 2026.04.15 baek3413@newspim.com

이번 공모전은 "대한민국 미래 성장의 빛! 다목적방사광가속기, 그 시작이 될 이름을 기다립니다"를 슬로건으로 내걸고 이달30일까지 진행된다.

참가자는 가속기의 기능과 특징, 지역 상징성을 반영한 국·영문 명칭과 의미·배경 설명을 온라인 웹페이지를 통해 제출하면 된다.

심사는 관계기관의 1차 심사에서 적격 여부와 유사·중복성, 표현의 적절성을 검토해 30개 후보작을 선정한 뒤, 전문가 평가와 국민 투표를 거쳐 최종 수상작을 결정한다.

시상금은 총 600만원 규모로, 최우수상(1명) 300만원, 우수상(2명) 각 100만원, 장려상(2명) 각 50만원이 주어진다.

충북도는 이번 공모전이 단순한 이름짓기 행사를 넘어 국민과 함께 국가 과학기술의 미래 비전을 공유하고, 가속기의 상징성을 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 도는 공식 채널과 다양한 홍보 매체를 통해 참여를 적극 유도할 계획이다.

이복원 충북도 경제부지사는 "국민의 창의적인 아이디어를 통해 다목적방사광가속기의 가치와 미래 비전을 담은 이름이 탄생하길 기대한다"며 "특히 지역의 특성이 담긴 의미 있는 명칭이 많이 제안되기를 바란다"고 당부했다.

baek3413@newspim.com