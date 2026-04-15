라온시큐어 "AI 사업체제 전환 공채 모집에 2600여명 몰려"

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AI 사업 확대 추진 중인 보안 기업, 역대 최고 지원자 수 기록

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 지난 2월 26일부터 3주간 진행한 신입·경력 공개 채용에 2,600여명이 지원해 130:1의 경쟁률을 달성했다고 15일 밝혔다. 이는 역대 최대 지원자 수다.

회사에 따르면 라온시큐어는 최근 'AI연구소'를 'AI사업본부'로 확대 개편하고 에이전틱AI 기반 보안 자동화 플랫폼의 연내 출시를 추진하는 등 AI 중심으로 사업 체제를 전환했다. 이 같은 행보가 AI·보안 인재들의 지원을 집중시킨 것으로 보인다.

라온시큐어는 '모바일 신분증'과 같은 블록체인 기반 국가 디지털 신원 인프라 구축에 핵심 기술을 제공해왔으며, 미국 NIST 표준 알고리즘을 적용한 양자내성암호(PQC) 솔루션을 상용화했다. 딥페이크 탐지 등 첨단 보안 분야에서 확보한 경쟁력도 에이전틱AI 시대가 가속화될수록 그 가치가 부각되는 영역이다.

[사진=라온시큐어]

최종 선발된 신입사원들은 연수원 입소를 시작으로 2주간 회사의 AI 사업을 비롯한 주력 서비스와 기술에 대한 교육 프로그램을 이수한 뒤 각 부서에 배치돼 실무에 투입된다.

라온시큐어는 우수 인재 확보를 바탕으로 AI 중심 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 특히 AI의 신원과 권한을 관리하는 'AAM(에이전틱AI 매니지먼트)' 기술 개발을 본격화하고 이를 기반으로 디지털 신뢰 인프라 시장 선도에 나선다는 방침이다.

이순형 라온시큐어 대표는 "이번 채용에 쏟아진 높은 관심은 에이전틱AI 시대 디지털 신뢰 인프라를 선도하겠다는 라온시큐어의 비전에 우수 인재들이 공감한 결과"라며 "핵심 인재들과 함께 AI 보안 시장의 리더십과 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 라온시큐어는 자율 출퇴근제, 2시간 점심시간, 조식·중식 식대 지원, 배우자 포함 임직원 무료 건강검진, 복지카드 연 120만원 지급, 휴양시설 지원 등 다양한 복지 제도를 운영 중이다. 이 같은 노력으로 '일·생활 균형 우수기업', '가족친화인증기업', '청년친화 강소기업' 선정과 '일자리창출 유공 국무총리 표창', '여성친화기업상' 수상 등의 평가를 받았다.

nylee54@newspim.com