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라온시큐어 "AI 사업체제 전환 공채 모집에 2600여명 몰려"

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AI 핵심 요약

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  • 라온시큐어가 15일 2월 26일부터 3주간 채용에 2600여명 지원받아 130:1 경쟁률 달성했다.
  • AI연구소를 AI사업본부로 확대하고 에이전틱AI 보안 플랫폼 출시 추진한다.
  • 우수 인재로 AAM 기술 개발 본격화해 디지털 신뢰 인프라 시장 선도한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 사업 확대 추진 중인 보안 기업, 역대 최고 지원자 수 기록

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 지난 2월 26일부터 3주간 진행한 신입·경력 공개 채용에 2,600여명이 지원해 130:1의 경쟁률을 달성했다고 15일 밝혔다. 이는 역대 최대 지원자 수다.

회사에 따르면 라온시큐어는 최근 'AI연구소'를 'AI사업본부'로 확대 개편하고 에이전틱AI 기반 보안 자동화 플랫폼의 연내 출시를 추진하는 등 AI 중심으로 사업 체제를 전환했다. 이 같은 행보가 AI·보안 인재들의 지원을 집중시킨 것으로 보인다.

라온시큐어는 '모바일 신분증'과 같은 블록체인 기반 국가 디지털 신원 인프라 구축에 핵심 기술을 제공해왔으며, 미국 NIST 표준 알고리즘을 적용한 양자내성암호(PQC) 솔루션을 상용화했다. 딥페이크 탐지 등 첨단 보안 분야에서 확보한 경쟁력도 에이전틱AI 시대가 가속화될수록 그 가치가 부각되는 영역이다.

[사진=라온시큐어]

최종 선발된 신입사원들은 연수원 입소를 시작으로 2주간 회사의 AI 사업을 비롯한 주력 서비스와 기술에 대한 교육 프로그램을 이수한 뒤 각 부서에 배치돼 실무에 투입된다.

라온시큐어는 우수 인재 확보를 바탕으로 AI 중심 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 특히 AI의 신원과 권한을 관리하는 'AAM(에이전틱AI 매니지먼트)' 기술 개발을 본격화하고 이를 기반으로 디지털 신뢰 인프라 시장 선도에 나선다는 방침이다.

이순형 라온시큐어 대표는 "이번 채용에 쏟아진 높은 관심은 에이전틱AI 시대 디지털 신뢰 인프라를 선도하겠다는 라온시큐어의 비전에 우수 인재들이 공감한 결과"라며 "핵심 인재들과 함께 AI 보안 시장의 리더십과 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 라온시큐어는 자율 출퇴근제, 2시간 점심시간, 조식·중식 식대 지원, 배우자 포함 임직원 무료 건강검진, 복지카드 연 120만원 지급, 휴양시설 지원 등 다양한 복지 제도를 운영 중이다. 이 같은 노력으로 '일·생활 균형 우수기업', '가족친화인증기업', '청년친화 강소기업' 선정과 '일자리창출 유공 국무총리 표창', '여성친화기업상' 수상 등의 평가를 받았다.

nylee54@newspim.com

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애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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