서울 강서구 통합신청사 10월 개청... 진교훈 구청장, 최종 현장 점검

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 8월 준공을 앞둔 서울 강서구의 '강서구 통합신청사'가 공정률 83%를 넘어섰다.

진교훈 강서구청장은 14일 실국장·관련 부서장 등 30여 명과 함께 강서구 통합신청사 공사 현장 점검에 나섰다. 이날 진 구청장은 현장 소장에게 현재 공정 상황과 주요 설비 등 통합신청사 공사 현황을 보고받고, 주민 편의시설과 주요 기반시설 등 공사 전반을 점검했다.

진교훈 강서구청장은 14일 실국장 및 관련 부서장 등 30여 명과 함께 강서구 통합신청사 공사 현장 점검에 나섰다. [사진=서울 강서구]

진 구청장은 가장 먼저 "주민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 통합신청사로 조성해야 한다"며 주민 편의성과 접근성 향상을 강조했다.

강서구 통합신청사는 지상 8층~지하 2층에 연면적 5만9147제곱미터(㎡) 규모로 건립 중이다. 오는 8월 건설 준공 이후 전기와 통신, 내부 인테리어 등을 거쳐 10월 공식 개청을 앞뒀다.

현재 구청사 부지는 문화복합시설과 같은 주민 공간으로 조성되며, 구는 청사 이전에 따른 주민 불편과 공백 최소화를 위해 행정력을 집중할 계획이다.

진 구청장은 "기존 청사를 이전하게 되면 비워두지 말고, 개발 전까지 공영주차장 등으로 활용하는 방안을 적극 검토하라"며 "사무집기나 가구 등을 구입할 때는 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 주민의 눈높이에서 면밀히 들여다보고 집행해야 한다. 신청사가 계획대로 차질 없이 개청할 수 있도록 끝까지 만전을 기해달라"고 당부했다.

100wins@newspim.com