주진우 "부산 북구갑에 공천 후보내야…공천 포기는 정당 본분 잃는 것"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시장 경선을 치뤘던 주진우 국회의원(부산 해운대갑)이 부산 북구갑 재보궐선거에 공천 후보를 내세워야 한다고 주장했다.

주 의원은 14일 자신의 페이스북을 통해 "우리 국민의힘은 공당으로서 원칙과 정도를 지켜야 한다"며 "부산 북구갑에 우리 당 후보를 당당히 공천하고.그 승리를 위해 하나로 뭉쳐야 한다"고 밝혔다.

​주진우 국회의원(국민의힘, 부산 해운대갑)이 지난달 28일 오후 2시 부산 연제구에 위치한 부산시장 경선 선거사무소 개소식에서 인사말을 하고 있다.[사진=주진우 선거캠프] 2026.03.28

그러면서 "공천을 포기하는 것은 정당의 본분을 잃는 것"이라며 "위기 때마다 북구갑을 지켜온 당원동지들의 땀과 헌신을 존중해야 한다. 국민의힘은 스스로 서야 한다. 당장 어려움이 있어도 원칙을 지켜야 당의 미래가 있다"고 강조했다.

이어 "후보를 내고, 당당히 경쟁하고, 결과에 책임지는 것, 그것이 공당의 원칙"이라며 "부산 북구갑 당원과 시민들께 선택권을 드려야 한다. 공정한 원칙에 따라 우리 당 후보가 결정되면 저와 당원동지들은 함께 할 것"이라고 말했다.

한편 부산시장 후보인 전재수 국회의원(더불어민주당, 부산 북구갑)이 오는 30일 이전에 사퇴를 하게 되면 오는 6월 3일 전국동시지방선거와 함께 재보궐선거가 치뤄진다.

한동훈 전 국민의힘 대표도 지난 13일 자신의 페이스북을 통해 "부산 북구 만덕에 집을 구했다"며 사실상 출마를 공식화했다.

ndh4000@newspim.com