[현장톡] '내 이름은' 염혜란, "4.3의 비극, 박제된 고통 아닌 '일상의 온기'로 풀었죠"

정지영 감독과 '소년들' 이어 재회… "역사적 숙명에 기꺼이 동참"

제주 도민의 예민한 아픔, 몸으로 대변하려 노력

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "제주를 여행하며 오름 옆 동굴을 마주하듯 우리 역사의 아픔이 너무 무겁게만 다뤄지지 않았으면 해요. 일상 속에서 자연스럽게 소통하고 기억되는 영화가 되길 바라요."

넷플릭스 '폭삭 속았수다'의 '광례'역으로 전 국민의 사랑을 받았던 배우 염혜란이 이번에는 정지영 감독의 신작 '내 이름은' 정순역을 통해 깊은 울림을 전한다.

[서울=뉴스핌] 영화 '내 이름은' 정순역을 맡은 염혜란 배우 [사진=렛츠필름/아우라픽처스]

14일 서울 삼청동의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 염혜란은 이번 작품을 선택한 배경에 대해 "정지영 감독님과 전작 '소년들'에서 짧게 호흡을 맞춘 후 언젠가 꼭 긴 호흡으로 작업해보고 싶다는 갈망이 있었다"며 "감독님이 준비 중인 이 이야기를 들었을 때 망설임 없이 손을 잡았다"고 밝혔다.

이어 "시나리오를 처음 읽었을 때 문학적, 영화적 재미가 압도적이었다"며 "단순히 과거의 고통에 함몰된 이야기가 아니라 그 안에 흐르는 '일상성'이 보였고, 그 지점을 잘 살려내고 싶다는 욕심이 생겼다"고 전했다. 특히 "정 감독님이 이런 소재를 다루는 것은 일종의 숙명이라 생각했고, 저 역시 그 길에 기꺼이 동참해야겠다고 결심했다"고 덧붙였다.

다만 제주 4.3 사건이라는 예민한 근현대사를 다루는 만큼, 접근 방식에는 신중을 기했다. 염혜란은 "제주 4.3 사건을 다룬 기존의 많은 작품이 있었지만 정 감독님은 이 영화가 작가주의적 독립영화에 머물지 않고 대다수의 대중과 호흡하는 상업영화가 되길 바라셨다"며 "그런 지점에서 배우로서 어떻게 관객에게 다가가야 할지 고민이 깊었다"고 털어놓았다.

이어 "제주에서는 한 집 건너 가해자가 있고, 또 한 집 건너 피해자가 있을 만큼 여전히 예민하고 아픈 문제라고 들었다"며 "이야기를 창작하는 사람이 아닌 몸으로 표현하는 배우로서 혹여나 작품이 정치적 색깔로 덧칠되거나 도구로 소비되지 않을까 하는 마음에 어느 때보다 조심스럽게 접근했다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 영화 '내 이름은' 정순역을 맡은 염혜란 배우 [사진=렛츠필름/아우라픽처스]

이번 작품에서 염혜란이 가장 공을 들인 지점은 '어머니'라는 정형화된 틀을 깨는 것이었다. 그는 "감독님은 '정순'이 한국 어머니의 상징이길 바라셨지만, 저는 역사를 관통해 온 한 인간으로서의 당당한 모습을 보여주고 싶었다"고 설명했다.

염혜란은 "8살 이전의 기억을 잃었다는 사실이 일상을 무너뜨릴 정도는 아니지만, 문득문득 마주하게 되는 고통의 역사가 현대인들의 삶과 맞닿아 있다는 감독님의 해석이 큰 인상을 남겼다"며 "아들과 친구처럼 지내고 당당하게 자신의 삶을 꾸려가는 '멋진 어른'의 모습으로 정순을 그려내고 싶었다"고 밝혔다.

함께 호흡을 맞춘 신예 신우빈에 대한 극찬도 잊지 않았다. 염혜란은 "스무 살 신인임에도 열정이 대단해 촬영하며 깊어지는 게 눈에 보였다"며 "훗날 '신우빈과 함께 찍은 배우 염혜란'으로 불리게 될 것 같다는 농담을 할 정도였다. 실제 모자 관계처럼 친밀해진 뒤 촬영에 임하니 케미가 훨씬 입체적으로 살았다"며 만족감을 표했다.

[서울=뉴스핌] 영화 '내 이름은' 정순역을 맡은 염혜란 배우 [사진=렛츠필름/아우라픽처스]

최근 베를린 국제영화제에 참석한 소회에 대해서는 "베를린은 도시 곳곳이 역사의 흔적을 간직한 '기억의 현장'이더라. 그 장소에서 역사를 되짚어보는 시간이 무척 경이로웠다"고 회상했다. 이어 "현지 관객들이 우리 영화에 보내준 뜨거운 관심을 보며, 이 이야기가 인류 보편적으로 통하는 가치를 지니고 있다는 확신을 얻었다"고 말했다.

끝으로 '제주 어멍' 캐릭터가 고착화되는 것에 대한 우려에는 "광례라는 캐릭터로 큰 지지를 받은 것은 비교할 수 없는 자산이지만, 배우로서 이미지가 굳어지는 것에 대한 조심스러움은 늘 있다"면서도 "앞으로 악역을 비롯해 더 다양한 모습으로 도전하며 대중과 소통하고 싶다"는 포부를 밝혔다.

taeyi427@newspim.com