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'내 이름은' 염혜란 "입체적 캐릭터에 끌려"…1만 명이 빚어낸 묵직한 울림

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정지영 감독 "이데올로기 부담 덜고 '이름 찾기' 본질에 집중"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 오는 15일 개봉을 앞둔 정지영 감독의 영화 '내 이름은'이 베일을 벗었다.

2일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '내 이름은'의 언론시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이날 자리에는 연출을 맡은 정지영 감독을 비롯해 배우 염혜란, 신우빈, 최준우, 박지빈이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 2일 열린 영화 '내 이름은' 기자간담회에서 정지영 감독과 배우진이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=정태이 기자] 2026.04.02 taeyi427@newspim.com

영화 '내 이름은'은 촌스러운 이름을 지우고 싶은 18세 아들 '영옥'과 까맣게 잊힌 1949년 제주의 아픈 기억을 되찾으려는 어머니 '정순'의 궤적을 쫓는 작품이다. 평화로운 제주 풍광 이면에 가슴 깊이 묻어두었던 78년 전의 슬픈 약속을 수면 위로 끌어올리며 가장 아픈 비밀에서 찬란한 진실로 나아가는 두 세대의 뭉클한 서사를 그린다.

올해 베를린국제영화제 포럼 부문에 초청돼 외신과 관객들의 극찬을 이끌어내며 개봉 전부터 기대를 모으고 있다.

정지영 감독은 영화 제작 계기에 대해 "원래 제주 4.3 사건에 관심이 있었으나, 이데올로기나 남북 문제를 함께 다뤄야 한다는 부담감이 있었다"고 밝혔다. 이어 "전작에서 국가 폭력을 다루었기에 비슷한 이야기를 반복하는 것을 피하고 싶었지만 '내 이름을 찾아가는' 아이디어 자체가 좋아 약 2년 동안 시나리오를 수정해 현재의 작품을 완성했다"고 설명했다.

특히 정 감독은 4.3 사건이라는 거대한 비극을 직접적으로 묘사하기보다 1998년의 학교 폭력과 교차시킨 세심한 연출 의도를 덧붙였다. 그는 "외부인이 들어와 질서를 다시 잡으려 할 때 갈등이 시작되고 집단 폭력화되는 구조는 국가 폭력이나 학교 폭력이나 마찬가지"라며 "4.3의 폭력을 날것으로 보여주는 대신 학교 폭력으로 완충해 보여주고자 했다"고 전했다. 아울러 "어떤 폭력이든 단 한 사람의 저항이 아닌 공동의 '연대'를 통해 맞설 수 있다는 것을 주인공들의 우정으로 표현하고 싶었다"고 강조했다

주인공 '정순' 역을 맡은 배우 염혜란의 치열한 준비 과정도 눈길을 끌었다. 정 감독은 "전작 '소년들'에서 염혜란과 짧게 만났으나 연기가 리얼하고 맛깔나서 더 큰 역할로 만나고 싶어 캐스팅했다"고 비화를 밝혔다.

실화를 바탕으로 한 이번 작품에 대해 염혜란은 "접근이 조심스러웠지만 과거에만 머물지 않고 현재 우리가 이 사건을 어떻게 바라봐야 하는지를 짚어내는 지점이 좋았다"며 "가해자이기도 하고 피해자이기도 한 입체적이고 대칭적인 캐릭터라 매력을 느꼈다"고 밝혔다.

캐릭터 구축을 위해 그는 "실제 생존자들의 증언집을 많이 참고했으며 창작되지 않은 그분들의 실제 언어와 육성을 들으며 감정을 잡았다"고 말했다.

작품에 무게감을 더한 젊은 배우들의 시너지도 빛났다. 스크린에 처음 데뷔하는 신우빈(영옥 역)은 "단순한 4.3 영화라기보다 한 화목했던 가정의 이야기로 접근했다"며 "실제 4.3 생존자의 집에서 마지막 촬영을 진행했는데 그 공간이 주는 묵직함 때문에 역사를 더 공부해야겠다는 책임감을 느꼈다"고 털어놨다.

민수 역의 최준우 역시 "역사적 사실을 제대로 알기 위해 관련 다큐멘터리나 '지슬' 등을 찾아보며 작품에 임했다"고 전했으며 극에 긴장감을 불어넣는 악역 경태 역의 박지빈은 "역사가 왜곡되지 않게 잘 표현될 수 있도록 매 컷마다 감독님과 상의했다"고 덧붙였다.

한편 '내 이름은'은 특정 대형 투자자 없이 약 1만명의 사람들이 힘을 모아 완성된 뜻깊은 작품이다. 정지영 감독은 "이 아픈 이야기가 널리 알려질 수 있도록 많은 분들의 관심과 홍보를 부탁드린다"며 간담회를 마무리했다.

taeyi427@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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