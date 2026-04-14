엔믹스, 5월 11일 '헤비 세레나데'로 컴백…28일 수록곡 뮤비 선공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 걸그룹 엔믹스가 5월 컴백한다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 14일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 프로모션 스케줄러 이미지를 게재하고, 5월 11일 다섯 번째 미니앨범 '헤비 세레나데(Heavy Serenade)'로 컴백하는 엔믹스의 소식을 전했다.

그룹 엔믹스 [사진=JYP엔터테인먼트]

프로모션 스케줄러에 따르면 엔믹스는 오는 21일 앨범 트레일러를 시작으로 22일 트랙 리스트와 모션 포스터, 24~25일 콘셉트 포토, 26일 스페셜 웹사이트, 5월 3일 아카펠라 하이라이트 메들리, 7일 오리지널 하이라이트 메들리, 8일 3D 앨범 프리뷰를 차례로 오픈한다.

컴백을 2주 앞두고는 수록곡 '크레센도(Crescendo)' 뮤직비디오를 선공개한다. 또한 4월 27일 뮤직비디오 티저, 28일 뮤직비디오 본편이 공개되며, 5월 10일에는 새 앨범 동명 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 선보인다.

엔믹스는 지난해 두 장의 앨범을 발매하고 그룹 성장사에 있어 중요한 전환점을 맞이했다. 특히 10월 발매한 정규 1집 타이틀곡 '블루 밸런타인(Blue Valentine)'으로 국내 주요 음원 사이트 멜론의 톱 100과 일간, 주간, 월간 차트 1위를 석권하고 음악 방송 10관왕에 오르는 등 커리어 하이를 달성했다.

기세를 몰아 작년 11월 인천에서 출발한 데뷔 첫 월드투어 '에피소드1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)'는 인스파이어 아레나를 매진시켰고 유럽과 북미 투어도 현지 팬들의 열렬한 응원 속 성료했다.

엔믹스의 2026년 첫 컴백작 '헤비 세레나데'는 오는 5월 11일 오후 6시 정식 발매된다. 이에 앞서 4월 24일 글로벌 e스포츠 기업 T1 엔터테인먼트&스포츠가 주최하는 e스포츠 페스티벌 'LCK 팀 로드쇼: T1 홈그라운드'의 전야제인 '이브 페스타'에 참석해 신보 수록곡 '수페리어(Superior)' 무대를 최초 공개한다.

alice09@newspim.com