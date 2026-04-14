노동부, 구로·구미 등 4곳서 '산단 행복일터 프로젝트' 추진

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교육·상담·지원제도 한 번에 제공

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 구로·구미·광주첨단·반월시화 산업단지 중소기업에 교육·상담·지원 등을 연계 지원하는 '산단 행복일터 프로젝트'를 본격 가동한다.

노동부는 14일 한국산업단지공단 경기지역본부에서 산업단지 중소기업의 일·생활균형 제도 활용 확대를 위한 산단 행복일터 프로젝트 발대식과 현장 간담회를 열었다고 밝혔다.

현장에는 김영훈 노동부 장관과 박해철 더불어민주당 국회의원, 한국산업단지경영자연합회 회장, 한국산업단지공단 이사장, 한국표준협회 회장, 커리어넷 대표, 사업 참여 예정 기업 대표, 일·생활균형 우수기업인 남양넥스모 등이 참석했다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

산단 행복일터 프로젝트는 산업단지 내 중소기업을 대상으로 교육·상담·지원제도 연계를 통합 제공하는 현장 중심 지원사업이다. 최고경영자(CEO)와 인사담당자를 대상으로 제도 교육을 실시하고, 개별 기업의 여건을 반영한 맞춤형 상담을 통해 일·생활균형 제도 도입과 활용을 지원한다.

노동부는 이번 프로젝트를 통해 다양한 정부 지원제도를 안내부터 신청까지 한 번에 받도록 안내 체계를 강화했다. 육아휴직 등 제도 활용과정에서 발생할 수 있는 인력 공백에는 대체인력 연계도 지원한다.

그간 중소기업 현장에서는 일·생활 균형 제도를 적극적으로 운영할 여유가 없다는 의견이 지속 제기됐다. 노동부는 중소기업 밀집 산업단지부터 기업별 지원을 확대하기 위해 이번 산단 행복일터 프로젝트를 마련했다.

올해 사업은 약 9억5000만원의 예산을 활용해 구로디지털산단, 구미산단, 광주첨단산단, 반월시화산단 4개 산업단지 중심으로 추진된다. 이들 사업대상지는 노동자 구성과 제도 수요 등을 종합적으로 고려해 선정됐다.

김영훈 노동부 장관은 "기후위기와 인공지능 전환 등 대전환의 시기를 맞이해, 위기를 기회로 바꾸는 지혜가 그 어느 때보다 중요하다"며 "기존의 전통적, 획일적 근무 방식에서 벗어나 삶의 패턴과 일하는 방식의 변화가 필요하며, 이러한 변화는 산업단지와 중소기업 현장에서부터 시작돼야 한다"고 전했다.

sheep@newspim.com