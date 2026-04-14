천호성 전북교육감 예비후보 "이남호·황호진 단일화는 전북교육 기망"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 예비후보가 14일 이남호·황호진 후보 단일화를 전북교육 기망 야합이라 비판했다.
- 황 후보가 상산고 10개 공약을 반교육이라 강비판한 점을 들어 교육 철학 무시라 지적했다.
- 정책 비전으로 도민에 다가가 단일화에 흔들리지 않겠다며 사퇴 후보 정책 계승한다.
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[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 이남호·황호진 후보 단일화에 대해 "전북교육을 기망하는 야합"이라고 강하게 비판했다.
천 후보는 14일 입장문을 통해 "이남호 황호진의 단일화는 정책과 교육 철학, 신념을 뒤로한 채 선거에서 이기기 위한 사적 이익이 우선된 결정이라는 생각을 지울 수 없다"고 밝혔다.
특히 황호진 후보가 최근 방송 토론회에서 이남호 후보의 대표 공약인 '상산고 10개 만들기'에 대해 "시대적·교육적 상황을 전혀 인식하지 못한 반교육 정책"이라며 강하게 비판했던 점을 언급했다.
천 후보는 "황 후보의 상산고 공약 비판 수위는 교육감 후보 중에서도 가장 높았다"며 "이처럼 교육 철학과 신념이 서로 적대적인 수준으로 평가받아온 두 후보의 단일화는 도민과 교육 가족을 무시한 행태"라고 지적했다.
이어 "이번 단일화는 전북교육을 기망하고 도민을 기만하는 결정"이라며 강한 유감을 표명했다.
천 후보는 "야합과 기망이 난무하는 가운데서도 전북교육의 미래를 위한 가치는 반드시 지켜져야 한다"고 강조했다.
또 "지금까지 그래왔던 것처럼 정책과 비전으로 도민에게 다가갈 것"이라며 "사적 이익이 계산된 연대나 단일화에 흔들리지 않고 전북교육의 미래를 위한 신념을 지켜가겠다"고 밝혔다.
아울러 "사퇴한 후보들의 좋은 교육정책은 반드시 계승해 전북교육 발전의 동력으로 활용하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com