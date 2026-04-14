구자열 "행정의 주인은 시장이 아니라 시민"…'시민주권시대 원주' 선언

AI 핵심 요약beta
- 구자열 더불어민주당 원주시장 후보가 14일 시민주권시대 원주 공약을 발표했다.
- 원주시민주권회의 정례화로 결정 주권을 시민에게 돌리고 투명행정 대시보드로 감시 주권을 강화했다.
- 민원 원스톱 시스템과 반값 정책으로 민생 주권을 실현하고 AI단지로 미래 주권을 열었다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 원주시장 후보로 확정된 구자열 예비후보가 14일 "시민이 결정하고 시장이 집행하는 '시민주권시대 원주'를 열겠다"며 본격적인 공약 비전을 내놨다.
구 후보는 이날 공약 발표 기자회견에서 "위대한 원주시민과 당원동지들 덕분에 민주당 원주시장 후보로 확정됐다"며 "뜨거운 성원에 감사드리며, 무거운 책임감을 갖고 이 자리에 섰다"고 인사를 건넨 뒤 "행정의 주인은 시장이 아니라 시민"이라고 못박았다.
그는 "이재명 정부가 '국민이 주인인 나라'를 내걸고 예산과 권력을 국민의 품으로 돌려드리는 국민주권시대를 연 것처럼, 원주에서도 불통·인사 비리·밀실 행정을 끊고 시민의 목소리가 가장 큰 도시를 만들겠다"며 "시민이 참여하고 직접 결정하는 '시민주권시대 원주'를 실천하겠다"고 밝혔다.
구 후보가 제시한 시민주권 공약의 골자는 네 가지 '주권'이다.
첫째는 '결정 주권'이다. 그는 "정부의 타운홀 미팅이 국민주권의 상징이라면, 원주에서는 '원주시민주권회의'를 정례화하겠다"며 "예산 편성부터 도시재생, 유휴부지 활용까지 시민 삶에 직결된 사안은 시민이 직접 토론하고 결정하도록 하겠다"고 말했다. 이어 "형식적인 의견 수렴이 아니라 시민 투표가 정책의 최종 결정이 되는 '진짜 민주주의'를 구현하겠다"고 강조했다.
둘째는 '감시 주권'이다. 구 후보는 "시민의 소중한 세금이 어디에 쓰이는지 투명하게 공개하겠다"며 "'원주 투명행정 대시보드'를 통해 공약 이행 상황과 예산 집행 내역을 실시간 중계하겠다"고 약속했다. 공공기관 성과에 대해 시민이 직접 평가하고, '시민 감사관' 제도로 권력을 감시하는 '청렴 원주'를 만들겠다는 구상도 내놨다.
셋째는 일상에서 체감하는 '민생 주권'이다. 그는 "더 이상 민원을 해결하려고 여러 부서를 전전하지 않아도 되게 하겠다"며 "'모두의 민원 114' 원스톱 시스템을 도입해 전화 한 통이면 전담 공무원이 상담부터 해결까지 끝까지 책임지도록 하겠다"고 밝혔다. 여기에 원주 패스, 공공 체육시설·산후조리원 반값 정책 등을 더해 "시민의 기본적 삶을 시가 책임지는 '반값 원주'를 실현하겠다"고 했다.
넷째는 시민과 함께 여는 '미래 주권'이다. 구 후보는 "정부가 AI와 R&D에 역대 최대 예산을 투입해 미래를 준비하듯, 원주도 첨단 도시로 나아가야 한다"며 "서원주 의료 AI단지, AX 특구 조성 같은 거대 사업도 추진 과정과 개발 이익 환원 방안을 시민과 투명하게 합의하겠다"고 말했다. 그는 "첨단 산업의 성과가 기업만의 것이 아니라 원주 청년의 일자리, 시민의 소득으로 돌아오는 '상생의 미래'를 열겠다"고 덧붙였다.
구자열 후보는 "누가 결정하느냐가 바뀌어야 원주의 대전환이 시작된다"며 "시민의 주머니가 가벼워지는 실용 원주, 시민의 목소리가 커지는 민주 원주, 시민의 내일이 기대되는 첨단 원주를 만들겠다"고 약속했다. 그러면서 "시민이 결정해 달라. 구자열이 확실하게 집행하겠다"며 "시민주권시대 원주라는 위대한 여정에 함께해 달라"고 지지를 호소했다.
onemoregive@newspim.com