대신증권, 중개형 ISA 고객 100% 지원금 지급 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 14일 다음 달 29일까지 중개형 ISA 고객 지원금 이벤트를 발표했다.
- 신규·기존 고객이 계좌 개설 후 100만원 이상 순입금 시 5000원 지급한다.
- 주식 1000만원 이상 매수나 금융상품 1000만원 투자 시 최대 5만원 혜택 준다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 다음 달 29일까지 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객 대상 지원금 지급 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.
대신증권에 따르면 해당 이벤트는 중개형 ISA 계좌를 신규로 개설하는 고객과 기존 보유 고객 모두 참여할 수 있으며, 이벤트 신청을 필수로 해야 한다. 각 조건을 충족할 경우 지원금은 100% 지급되며, 혜택은 중복으로 받을 수 있다.
우선 이벤트 기간 내 중개형 ISA 계좌를 개설하고 100만원 이상 순입금한 고객 모두에게 5000원의 지원금이 지급된다. 잔고는 오는 6월 말까지 유지해야 한다.
신규 및 기존 고객 모두를 대상으로 100만원 이상 주식 매수 시 1만원, 추가로 1000만원 이상 매수 시 2만원이 더해져 최대 3만원의 지원금을 받을 수 있다.
펀드, 채권, 주가연계파생결합사채(ELB) 등 금융상품 투자 고객에게도 순매수 금액 구간별로 지원금이 제공된다. 100만원 이상 투자 시 2만원, 500만원 이상 3만원, 1000만원 이상 투자 시 5만원이 각각 지급된다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "중개형 ISA는 국내외 주식과 다양한 금융상품에 투자할 수 있으면서 세제 혜택까지 받을 수 있는 대표적인 절세 계좌"라며 "최근 개인 투자자들의 관심이 높아지는 만큼 이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 혜택을 경험하길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com