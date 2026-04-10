대신증권, MTS 'ISA 화면' 개편…세금 시뮬레이션 한눈에

납입한도·출금 가능액 실시간 확인
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) 크레온·사이보스에 '중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 신규 화면'을 개편했다고 10일 밝혔다. 이번 개편으로 ISA 가입부터 관리, 만기까지 전 과정을 한 화면에서 확인할 수 있게 됐다.
새 화면에서는 보유 ISA 계좌를 기준으로 예상 절세 금액과 해지 시 발생할 수 있는 예상 세금을 구체적으로 안내한다. 세제 혜택을 받기 위한 의무 가입 기간과 만기일 정보도 제공하며, 만기 도래 시점에는 연장 가능 여부와 신청 시기를 안내한다.
자금 관리 기능도 강화됐다. 투자자는 추가 납입 가능 금액과 출금 가능 금액을 실시간으로 확인할 수 있다.
지창성 대신증권 IT솔루션부장은 "투자자들이 ISA 혜택을 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 사용자 중심으로 화면을 개편했다"며 "투자 편의성과 절세 효율을 동시에 높일 수 있는 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
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