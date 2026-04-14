광주시, 자체 태양광으로 수돗물 생산…전국 첫 사례

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 14일 전국 최초 탄소중립형 상수도 모델을 구축했다.
- 동구 용연정수장에 300㎾ 태양광발전소를 설치해 8일부터 수돗물 생산을 시작했다.
- PPA 방식으로 한전 우회 공급받아 에너지 자립과 재생에너지 확산을 견인한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 전국 최초로 자체 생산한 태양광 에너지를 활용해 수돗물을 생산하는 탄소중립형 상수도 모델을 구축했다.
광주광역시 상수도사업본부는 동구 용연정수장에 300㎾ 규모 태양광발전소를 설치하고 지난 8일부터 직접전력거래계약(PPA) 방식으로 수돗물 생산을 시작했다고 14일 밝혔다.
이 발전소는 한국전력을 거치지 않고 발전사업자로부터 전력을 직접 공급받는 국내 첫 상수도 시설이다.
이번 사업은 상수도사업본부와 빛고을시민햇빛발전 사회적협동조합, 현대건설이 지난해 10월 체결한 '용연정수장 유휴부지 태양광 직접 PPA 발전 협약'에 따라 추진됐다. 협약에 따라 세 기관은 2035년까지 10년간 '빛고을시민 용연PPA 햇빛발전소' 운영을 진행하며 최대 30년까지 사업 연장이 가능하다.
빛고을시민햇빛발전 사회적협동조합은 총 3억 4000만원(보조금 1억 7000만원, 자부담 1억 7000만원)을 들여 지난달 용연정수장 내 1442㎡ 부지(약 436평)에 발전소를 설치했다. 상수도사업본부는 부지를 제공하고 생산된 전력은 정수장 운영에 활용된다.
직접 PPA 방식은 한전 송·배전망을 거치지 않아 계통 안정성과 전력효율을 높일 수 있는 점이 특징이다. 상수도사업본부는 이번 협약이 민·관 상생을 통한 에너지 자립과 재생에너지 확산을 견인할 것으로 기대하고 있다.
김일융 상수도사업본부장은 "이번 사업은 시민참여형 햇빛발전소와 연계한 민·관 협력 기반의 재생에너지 모델"이라며 "전력요금 절감과 계통 안정성 확보, 기후위기 대응에 긍정적 효과가 있을 것"이라고 말했다.
bless4ya@newspim.com