코인원, 써클 CEO 만나 에어드롭 이벤트 등 다양한 공동 프로모션 논의

AI 핵심 요약beta
- 코인원이 14일 제레미 알레어 써클 CEO와 만나 USDC 접근성 확대 프로모션에 나선다.
- 여의도 사옥 미팅에서 가상자산 생태계 협력과 스테이블코인 역할을 논의했다.
- 에어드롭 이벤트 등 캠페인을 순차 선보이며 수수료 무료 혜택을 지속한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소인 코인원이 한국을 방문한 제레미 알레어 써클 CEO와 만나 자사 거래소 내 USDC 접근성 확대를 위한 공동 프로모션에 나선다고 14일 밝혔다.
양사는 이날 오전 여의도 코인원 사옥에서 미팅을 갖고 국내 가상자산 생태계 발전을 위한 협력 방안을 비롯해 신뢰성과 투명성을 갖춘 스테이블코인 인프라의 역할에 대해 논의했다.
코인원은 이를 바탕으로 향후 USDC 거래 및 보유 고객을 대상으로 에어드롭 이벤트 등 다양한 형식의 캠페인과 프로모션 프로그램을 순차적으로 선보일 예정이다. 앞서 코인원은 USDC에 대한 거래 수수료 무료 혜택과 거래대금 기반 이벤트 등을 지속적으로 제공한 바 있다.
차명훈 코인원 대표는 "최근 글로벌 환경에서 스테이블코인에 대한 관심과 수요가 늘고 있는 만큼, 국내 시장에서도 스테이블코인에 대한 접근성과 활용성을 높일 수 있는 다양한 프로모션을 선보여 나갈 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com