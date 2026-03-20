코인원, 공동대표 체제 마무리…차명훈 대표 단독 경영 체제로

FIU에 차명훈 단독대표 선임건 변경 신고 수리 완료

내부 의사결정 구조 단순환, 혁신 서비스 개발 추진 목적

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 가상자산 거래소 코인원이 공동대표 체제를 마무리하고 차명훈 대표 단독 경영 체제로 전환했다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 차명훈 코인원 대표 [사진=코인원]2026.03.20 dedanhi@newspim.com

코인원은 지난 19일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 차명훈 단독대표 선임 건에 대한 변경 신고 수리를 완료했다. 이어 이사회 의결 등 후속 내부 절차를 거쳐 본격적인 차명훈 대표 단독 경영 체제에 돌입했다. 차 대표는 가상자산 업계 1세대 CEO로서 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 규제 대응·신규 비즈니스 발굴 등 핵심 현안을 주도할 예정이다.

차 대표는 코인원 창업자 겸 최대 주주다. 2014년 2월 설립과 동시에 대표이사로 취임해 지난해 8월까지 11년간 코인원 대표이사를 역임했다. 이후 대표직에서 물러나 이사회 의장으로서 중장기 기술 비전 수립에 주력했고, 12월 공동대표직으로 다시 경영에 복귀한 바 있다.

차 대표의 단독 경영 복귀는 최근 가상자산 업계 대내외 환경 변화에 따른 결정이다. 외부 환경에 보다 기민하게 대응하기 위해 내부 의사결정 구조를 단순화하고, 혁신적인 서비스의 개발을 속도감 있게 추진한다는 방침이다.

한편, 코인원은 새로운 도약을 위한 경영진 및 핵심 조직의 재정비도 마쳤다. 올 초 구글과 SK 출신 김천석 COO(최고운영책임자)를 영입하고 마케팅 조직도 그룹 단위로 확대했다. 기술 조직에는 2017년 합류해 코인원 제품과 개발에 대한 이해도가 높은 김영민 테크리더를 CTO(최고기술책임자)로 승진 발령했다.

코인원 관계자는 "올해 가상자산 시장에 정책적, 제도적 변화가 예고된 가운데, 대내외 시장 환경 변화에 보다 기민하게 대응하기 위한 결정"이라며 "오너의 직접 경영을 통해 의사결정 속도를 높이고, 서비스와 기술 등 전 영역에서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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