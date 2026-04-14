전북자치도, 사전대피 구호세트 5000개 마련

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 14일 기후위기 대응으로 사전대피 주민 지원 체계를 강화한다.
- 재해구호기금 1억 원 투입해 일시구호세트 5000세트를 제작 배치한다.
- 적십자사와 협약해 5월까지 재난 취약지역에 확대 배치한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
치약·담요 등 8종 구성 대피 즉시 현장 지급
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 기후위기 대응을 위해 사전대피 주민 지원 체계를 강화한다.
전북도는 14일 재난 발생 전 대피 주민에게 지급할 '일시구호세트' 5000세트를 마련한다고 밝혔다.
이를 위해 재해구호기금 1억 원을 투입해 구호세트를 제작하고, 14개 시군 재해구호창고에 전진 배치할 계획이다.
구호세트는 치약·칫솔, 비누, 샴푸, 로션, 수건, 담요, 화장지 등 생활용품 8종으로 구성되며, 시군별로 기본 350세트씩 배부된다.
도는 산사태 위험지역 등 재난 취약지역을 중심으로 읍면동 단위까지 확대 배치해 현장 즉시 지급이 가능하도록 할 방침이다.
또 대한적십자사 전북지사와 협약을 체결해 구호세트 제작과 보관, 배송 등 전 과정을 맡긴다. 구호물품은 기상특보와 위기경보 발령, 시군의 사전대피 결정 이후 현장에서 지급되며, 재난 발생 시 기존 응급구호체계와 연계된다.
전북도는 오는 5월까지 물품 제작과 배치를 완료하고 여름철 자연재난 대책기간 이전에 운영 준비를 마칠 계획이다.
방상윤 전북자치도 복지여성보건국장은 "사전대피 단계 지원으로 재난 대응 공백을 줄이겠다"며 "현장 중심 구호체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com