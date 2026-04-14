경기도 식생활교육 예산 3배 '확대'

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 14일 식생활교육 예산을 3억6000만원에서 10억7000만원으로 3배 확대했다.
- 취약계층 대상 집합형·방문형 교육으로 정책을 전환해 식습관 개선을 도모한다.
- 영유아부터 고령자 전 생애 맞춤 교육을 운영하며 네트워크가 수탁 수행한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 도민들이 올바른 식생활을 스스로 실천할 수 있게 돕는 식생활교육 예산을 기존 3억 6000만 원에서 올해 10억 7000만 원으로 전년 대비 3배 확대했다.
경기도는 1~2인 가구 증가와 간편식 소비 확산 등 식생활 환경이 빠르게 변화하면서 취약계층 영양 불균형 문제가 계속되고 있어 이같이 확대했다고 14일 밝혔다.
예산 확대에 따라 도는 올해 기존 단순 체험 중심 교육에서 벗어나 실제 취약계층의 식습관 개선으로 이어질 수 있도록 식생활 교육 정책을 전환했다.
이에 따라 도는 올해 농식품바우처 수급자를 대상으로 집합형 교육, 방문형 맞춤 교육 등을 실시할 예정이다.
농식품바우처는 저소득 가구의 건강한 식사 지원을 위해 정부가 신선 농축산물 구매비를 카드(바우처)로 주는 제도로 소득과 가구 구성 기준을 모두 충족해야 한다. 소득기준은 중위소득 32% 이하 수준의 저소득 가구이며 가구 구성 기준은 임산부·영유아·만 18세 이하 아동이 있는 생계급여 가구, 청년(만 34세 이하)이 있는 가구가 포함된다.
도는 저소득층, 고령자 등 취약계층을 중심으로 찾아가는 교육과 방문 상담을 병행해 생활 속 행동 변화까지 이어지는 교육 체계를 구축한다는 계획이다.
영유아부터 고령자까지 전 생애주기를 대상으로 맞춤형 식생활교육을 운영하게 되는데 영유아는 오감 체험 중심 교육으로 식습관을 형성하고, 아동·청소년은 생산부터 소비까지 전 과정을 경험하는 교육을 받는다.
청년과 1인가구는 조리 실습과 탄소중립 실천 교육을, 중장년은 가족 중심 식문화 교육을, 고령자는 건강 식단 중심 교육을 지원받는다.
이번 사업은 (사)식생활교육경기네트워크와 (재)경기도농수산진흥원이 수탁 수행하며, 현장 중심 교육과 정책 연계를 동시에 추진할 예정이다.
박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "이번 사업은 교육 확대가 아니라 도민의 실제 식생활 변화를 만드는 데 초점을 둔 정책 전환"이라며 "취약계층 지원과 지역 먹거리 선순환 구조를 동시에 구축해 체감도 높은 정책으로 추진하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com