의령군, 여름철 재해예방 재난관리기금 추가 투입

AI 핵심 요약beta
- 경남 의령군이 13일 여름철 재해예방을 위해 재난관리기금을 추가 투입했다.
- 특별교부세 1억7000만원과 기금 1억5000만원을 합쳐 총 3억2000만원 규모로 배수시설 정비를 확대했다.
- 빗물받이 준설과 토사 제거 등을 통해 군민 피해를 최소화한다.
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[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 재난관리기금을 추가 투입하고, 배수 취약지역 빗물받이 정비를 확대 추진하는등 여름철 재해예방을 위한 선제적인 대응에 나선다고 13일 밝혔다.
군은 행정안전부 특별교부세 1억7000만 원에 더해 재난관리기금 1억5000만 원을 별도 편성해 총 3억2000만 원 규모로 배수시설 정비 사업을 확대했다.
이번 정비는 마을안길과 농경지 인접 도로, 저지대 주택가 등 배수 취약 구간을 중심으로 빗물받이 준설과 토사·낙엽 제거, 파손시설 보수 등을 집중 실시할 계획이다.
군은 사전 정비를 통해 집중호우 시 도로와 주택가 배수 기능을 확보해 군민 인명·재산 피해를 최소화한다는 방침이다.
군 관계자는 "국지성 호우 발생 빈도가 높아지는 만큼 선제적 대응이 중요하다"며 "추가 예산 투입을 통해 여름철 재해 예방에 만전을 기하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com