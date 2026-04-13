김한종, 전 군민에 '민생회복지원금' 공약…"1인당 60만 원"

AI 핵심 요약beta
- 김한종 장성군수 후보가 13일 민생회복지원금 공약 발표했다.
- 군민 1인당 60만원 지급으로 총 264억원 규모다.
- 유가 급등 위기 극복 위해 재정 여건 고려해 현실화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 장성군수 선거에 출마한 김한종 후보가 전 군민을 대상으로 1인당 60만원씩 지급하는 '민생회복지원금'을 공약으로 내놨다.
김 후보는 13일 장성읍 경선사무소에서 기자회견을 열고 복지 분야 주요 공약을 발표했다.
그는 "중동 지역 분쟁 장기화로 국제 유가가 급등하면서 농자재 가격 상승과 수급 불안이 이어지고 있다"며 "지금의 경제 위기는 단순한 경기 침체가 아니라 국제 정세에서 비롯된 구조적 위기"라고 말했다.
김 후보는 신속한 행정 대응의 필요성을 강조하며 "민생위기 극복을 위해 행정은 속도와 결단이 중요하다"고 밝혔다.
이어 "군 재정 여건을 충분히 고려해 현실적인 지원 방안을 마련했다"고 설명했다.
그는 "2026년 기준 인구 약 4만4000명을 기준으로 1인당 60만원을 지급할 경우 총 264억원 규모가 되지만, 장성군 재정으로 충분히 감당 가능한 수준"이라며 "지속 가능한 복지 재정 운용으로 군민 생활 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com