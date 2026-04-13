민주당 전남도당, 광역의원 2차 10명·기초의원 1차 122명 확정

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남도당이 10~11일 권리당원 투표로 6·3 지방선거 광역의원 10개 선거구 후보를 추가 확정했다.
- 이로써 전남지역 광역의원 55개 선거구 중 53개 선거구의 후보 선정을 완료했다.
- 기초의원 후보도 16개 시·군 48개 선거구 122명을 1차로 발표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남도당이 6·3 지방선거를 앞두고 광역 및 기초의원 후보를 확정했다. 도당은 지난 10~11일 권리당원 선거인단 100% 투표로 경선을 진행했으며, 이번 2차 발표를 통해 광역의원 10개 선거구 후보를 추가 확정했다.
이로써 전남지역 광역의원 총 55개 선거구 가운데 1차 발표된 26곳과 단수 추천 17곳을 포함해 총 53개 선거구의 후보 선정을 마무리했다.
광역의원 후보 명단은 다음과 같다.
◇광역의원 후보(가나다순)
▲고흥군 제1선거구 송형곤
▲곡성군 진호건
▲구례군 김송식
▲보성군 제1선거구 임용민
▲순천시 제1선거구 오행숙, 제3선거구 김정희, 제4선거구 김미연, 제5선거구 김진남, 제8선거구 김영진
▲영광군 제1선거구 박원종
기초의원 후보도 1차로 16개 시·군 48개 선거구 122명 명단은 다음과 같다.
◇강진군
▲가=윤영남(나)·배홍준(다)·강명구(라) ▲나=윤영상(나)·김상은(다)
◇광양시
▲가=이기연(가)·정회기(나)·박문섭(다) ▲나=박철수(가)·박병관(나)·이영봉(다) ▲다=박정숙(나)·이돈견(다) ▲라=최준길(가)·이윤수(나)·정구호(다)
◇나주시
▲나=김준정(가)·김정숙(나) ▲라=조영미(가)·전상규(나) ▲마=박소준(가)·최석순(나)·채성군(다)·황우선(라)
◇담양군
▲나=조승준(가)·최태주(나) ▲라=김석민(가)·노대현(나)
◇무안군
▲가=이호성(가)·김대현(나)·임현수(다)·이창래(라) ▲나=임윤택(나)·정옥헌(다)·정은경(라)
◇목포시
▲가=박수경(가)·박효상(나)·박용식(다) ▲나=최환석(가)·김종찬(나) ▲다=안호선(가)·박창수(나) ▲마=장국진(가)·고경욱(나) ▲바=김호한(가)·최원석(나) ▲사=이정상(가)·김은숙(나)·최지선(다)
◇신안군
▲가=김혁성(가)·최형진(나) ▲나=이상주(가)·문선웅(나) ▲라=강대성(가)·김용배(나)
◇영암군
▲가=정운갑(가)·이봉영(나)·정선희(다) ▲나=고천수(가)·강찬원(나) ▲다=이만진(가)·박종대(나)
◇영광군
▲제1선거구=박원종
◇완도군
▲가=최정욱(가)·지민(나)·조원선(다)·이현희(라) ▲나=김세윤(가)·임원희(나) ▲다=박병수(가)·허동조(나)
◇장성군
▲가=차상현(가)·김연수(나)·김미순(다) ▲다=유태영(가)·박현숙(나)
◇장흥군
▲가=채은아(가)·유금렬(나)·김성민(다) ▲나=황호연(가)·홍정임(나)·백광철(다)
◇진도군
▲가=김춘화(가)·김옥정(나)·양광(다)·이승완(라) ▲나=박금례(가)·이문포(나)
◇함평군
▲가=이은창(가)·김영인(나)·김창문(다) ▲나=정현웅(가)·김은영(나)·정철성(다)
◇해남군
▲가=민찬혁(가)·민경매(나)·이기우(다) ▲나=이성옥(가)·김미숙(나) ▲다=노중희(가)·박상정(나) ▲라=한종천(가)·김영환(나)
◇화순군
▲가=강재홍(가)·조명순(나)·류종옥(다)·정승태(라) ▲나=홍기균(가)·조세현(나)·김석봉(다) ▲다=류영길(가)·김용호(나)
◇여수시
▲가=박성미(가)·김철민(나) ▲다=강현태(가)·진명숙(나) ▲바=문상엽(가)·나현수(나) ▲사=김소리(가)·주재현(나) ▲아=김지선(가)·김종길(나)·고희권(다)
ej7648@newspim.com