이두희 국방차관, 1군단 유류시설 점검… "작전지속력은 연료 관리가 좌우"

AI 핵심 요약beta
- 이두희 국방부 차관이 13일 육군 제1군단 유류저장시설을 방문해 운영 실태를 점검했다.
- 중동전쟁 여파로 원유 시장 변동이 커지자 연료 공급 안정성을 강조하며 비상대응을 주문했다.
- 국방부는 각 군 에너지 사용과 비축량을 집중 점검하며 자원 관리체계를 강화한다.
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정부 경보단계 '경계'로 격상… 에너지 절약 총력
"평시부터 유사시 대비체계 유지해야"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이두희 국방부 차관이 13일 경기 일대 육군 제1군단을 찾아 군 유류저장시설의 운영·안전관리 실태를 점검했다.
이번 현장행보는 최근 중동전쟁으로 인한 국제 원유 시장 변동이 심화하면서, 군의 유류 확보와 작전지속능력 관리가 안보 핵심 변수로 떠오른 가운데 이뤄졌다.
이 차관은 "전시든 평시든 작전 지속의 생명선은 연료 공급 안정성"이라며 현장 관계자들에게 빈틈없는 저장시설 관리와 비상대응체계 구축을 주문했다. 그는 특히 "상황이 급변해도 즉각 임무를 수행할 수 있도록 유류 확보·관리 체계를 한 치 오차 없이 운용"라"고 강조했다.
최근 정부가 자원안보위기 경보단계 중 원유 분야를 '주의'에서 '경계'로 격상한 것도 방문 배경이 됐다. 이 차관은 "지휘관의 판단 아래 창의적이고 실질적인 절약 방안을 생활 속에서 실천해야 한다"며 부대운영 효율 극대화를 당부했다.
국방부는 당분간 각 군의 에너지 사용 패턴과 비축량을 집중 점검할 계획이다. 유류·전력 등 주요 자원 관리체계를 상시 감시하며, 공급망 병목 가능성에 대비한 전략적 비축 운용을 강화한다는 방침이다.
gomsi@newspim.com