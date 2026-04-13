전북, 자원봉사·생태관광 연계 협력 강화...지역발전 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 전북자원봉사센터와 생태관광센터가 13일 업무협약을 체결했다.
- 자원봉사 기반 생태관광 프로그램을 공동 추진한다.
- 삼천리길 플로깅 활동으로 환경보호 문화를 확산한다.
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삼천리길 연계 봉사여행 등 참여형 프로그램 확대 협력
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북지역 자원봉사와 생태관광을 연계한 지속가능 협력체계 구축이 본격화됐다.
(사)전북특별자치도자원봉사센터와 전북생태관광육성지원센터는 13일 전북자원봉사센터에서 '자원봉사 및 생태관광 문화 확산을 위한 업무협약'을 체결하고 상호 협력에 나섰다.
이번 협약은 자원봉사와 생태관광을 결합해 도민과 관광객이 함께 참여하는 환경보호 실천 문화를 확산하고 전북형 지속가능 관광 모델을 구축하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 자원봉사 기반 생태관광 및 삼천리길 연계 프로그램 공동 추진, 도민 참여 확대를 위한 협력사업 발굴, 환경보전 자원봉사 프로그램 개발, 수요처 연계 및 홍보 강화, 인적·물적 인프라 공유 등에 협력하기로 했다.
또한 삼천리길을 중심으로 데이터 기반 플로깅 활동인 '봉사여행' 프로그램을 추진해 일상 속 참여형 환경보호 활동을 확산할 계획이다.
윤희숙 센터장 직무대행은 "생태관광과 자원봉사의 결합은 지역 지속가능성을 높이는 계기"라며 "참여 확대와 인프라 지원을 통해 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
고영호 이사장은 "자원봉사는 환경과 지역사회를 잇는 실천적 참여 방식"이라며 "관광과 결합한 자원봉사 모델을 지속 확대하겠다"고 말했다.
전북특별자치도 관계자는 "2026년 세계자원봉사자의 해를 계기로 도민 참여를 확대하고 환경·안전·공동체 회복 등 다양한 분야로 실천이 확산되길 기대한다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com